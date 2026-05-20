“그리웠어요” 트럼프 가자마자 ‘보란 듯’…시진핑·푸틴 동맹 과시 [중러정상회담]

미중 정상회담 6일만에 베이징서 중러 정상회담

푸틴, 시진핑에 “일일여삼추”…내년 방러 초청

시진핑 “수많은 시련·타격에도 양국협력 심화”

이미지 확대 20일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 악수하고 있다. 2026.5.20 베이징 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 악수하고 있다. 2026.5.20 베이징 AP 연합뉴스

이미지 확대 20일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 정상회담 공동성명 서명식에서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 악수하고 있다. 2026.5.20 베이징 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 정상회담 공동성명 서명식에서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 악수하고 있다. 2026.5.20 베이징 로이터 연합뉴스

이미지 확대 20일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 의장대를 사열하고 있다. 2026.5.20 베이징 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 의장대를 사열하고 있다. 2026.5.20 베이징 로이터 연합뉴스

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령이 베이징에서 정상회담을 열고 전략 협력 강화를 재확인했다. 트럼프 미국 대통령의 방중 직후 같은 장소에서 회담이 열리며 중러 공조와 다극질서 구상이 더욱 부각됐다. 베이징서 시진핑·푸틴 정상회담 개최

중러 전략 협력·다극질서 구축 재확인

트럼프 방중 직후 중러 공조 부각

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시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 중국 베이징에서 정상회담을 열고 중러 전략 협력 강화를 재확인했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 직후 같은 장소에서 중러 정상회담이 열리면서, 미중 회담 이후 국제질서 재편을 둘러싼 중러 공조가 부각됐다.중국 관영 신화통신과 러시아 타스통신 등에 따르면 시 주석과 푸틴 대통령은 이날 오전 11시 5분쯤 베이징 인민대회당 앞에서 만나 공식 환영행사에 참석한 뒤 소인수 회담과 확대회담을 잇달아 진행했다.두 정상의 대면 회담은 지난해 9월 베이징에서 열린 제2차 세계대전 승전 80주년 열병식 이후 8개월 만이다. 이번 회담은 지난 14일 미중 정상회담 이후 불과 엿새 만에 열렸다. 미국과 러시아 정상이 같은 달 잇따라 중국을 방문한 것은 처음이다.시 주석은 회담에서 “중러 관계가 오늘날의 높은 수준에 이를 수 있었던 것은 정치적 상호 신뢰와 전략 협력을 지속적으로 심화했기 때문”이라며 “각 분야 협력을 확대하고 국제 공정과 정의를 함께 수호해온 결과”라고 말했다.시 주석은 중국 고전 표현도 잇달아 인용했다. 그는 ‘수많은 시련과 타격 속에서도 더욱 굳건해진다’는 뜻의 ‘천마만격환견경’(千磨萬擊還堅勁), ‘한층 더 높은 단계로 나아간다’는 의미의 ‘갱상일층루’(更上一層樓), ‘거센 먹구름이 몰아쳐도 침착함을 유지한다’는 뜻의 ‘난운비도잉종용’(亂雲飛渡仍從容)을 거론하며 중러 관계의 안정성과 전략적 의미를 강조했다.시 주석은 “현재 국제정세는 혼란과 변화가 뒤엉켜 있고 일방주의와 패권주의의 역류가 횡행하고 있다”며 “평화를 추구하고 발전을 도모하며 협력을 촉진하려는 것은 여전히 민심의 방향이자 시대의 흐름”이라고 했다.이어 “중국과 러시아는 전략적 관점에서 더 높은 수준의 전면적 전략 협력을 통해 각국의 발전과 부흥을 도와야 한다”며 “더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 체계 구축을 추진해야 한다”고 강조했다.푸틴 대통령도 중러 관계가 “전례 없는 수준에 도달했다”고 화답했다. 그는 시 주석을 “친애하는 친구”라고 부르며 “양국의 포괄적 동반자 관계와 전략적 협력은 현대 국제관계의 모범”이라고 말했다.푸틴 대통령은 “러시아와 중국의 관계는 여러 차례 시험대에 올랐지만 변함없이 안정적이었다”며 “양자 관계뿐 아니라 국제 무대에서도 협력을 계속 발전시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.시 주석에 대한 친근감도 중국 고사를 빌려 표현했다. 푸틴 대통령은 “중국에는 ‘우리가 만난 지 하루밖에 되지 않았지만 마치 세 번의 가을이 지난 것처럼 느껴진다’는 말이 있다”며 “당신을 만나 진정으로 기쁘다”고 말했다. 하루가 세 해처럼 길게 느껴질 만큼 그립다는 뜻의 ‘일일여삼추’(一日如三秋)를 인용한 발언이다.푸틴 대통령은 다극화 질서 구축도 강조했다. 그는 “모든 참여국의 이익 균형을 바탕으로 한 다극적 세계를 형성하는 복잡한 과정이 진행 중”이라며 “중국 친구들과 함께 문화와 문명의 다양성을 수호하고 각국의 주권적 발전을 존중하며 보다 공정하고 민주적인 세계 질서를 구축하기 위해 노력하고 있다”고 했다.경제·에너지 협력도 주요 의제로 다뤄졌다. 푸틴 대통령은 “불리한 외부 요인 속에서도 양국의 협력과 경제 관계는 여전히 긍정적”이라며 “긴장이 지속되는 현재 국제 상황에서 양국의 긴밀한 협력이 특히 더 필요하다”고 말했다.그는 “지난 25년간 양국 교역액은 30배 이상 증가했고, 최근 수년간 꾸준히 2000억 달러를 넘어섰다”며 경제 협력 성과도 부각했다.이날 회담에서는 러시아산 천연가스를 중국으로 공급하는 ‘시베리아의 힘-2’ 가스관 프로젝트를 비롯한 에너지 협력, 미중 정상회담 결과, 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁 등이 논의된 것으로 알려졌다.양국 정상은 회담 뒤 ‘다극화된 세계 질서와 새로운 유형의 국제 관계 수립에 관한 선언문’과 전략적 동반자 관계 강화, 에너지·경제 협력 등을 포함한 약 40건의 문서에 서명할 것으로 전해졌다.푸틴 대통령은 시 주석에게 내년 러시아 방문을 요청했다. 또 중국이 올해 아시아태평양경제협력체(APEC) 의장국으로서 오는 11월 선전에서 개최하는 APEC 정상회의에 참석하겠다는 뜻도 밝혔다.