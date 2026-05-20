“애기들아 실컷 놀아”…93세 이길여 총장 ‘영원한 젊음’ 비결

세줄 요약 93세 이길여 가천대 총장이 축제 무대에 올라 학생들에게 “공부는 잊고 실컷 놀라”고 당부해 화제다. 꼿꼿한 자세와 또렷한 목소리, 동안 외모가 주목받았고, 물·차 섭취와 산책, 스트레칭 등 건강 습관도 다시 관심을 모았다. 93세 이길여 총장, 축제 무대 축사 화제

학생들에 실컷 놀라 당부, 동안 외모 주목

물·차·산책·스트레칭 등 건강 습관 공개

이미지 확대 이길여 가천길재단 회장이 ‘가천이길여길’ 명예도로명 지정 기념 제막식에서 박수치고 있다. 2026.03.25. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이길여 가천길재단 회장이 ‘가천이길여길’ 명예도로명 지정 기념 제막식에서 박수치고 있다. 2026.03.25. 뉴시스

이미지 확대 최근 가천대 축제에서 축사하는 이길여 총장. 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 최근 가천대 축제에서 축사하는 이길여 총장. 유튜브 캡처

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“사랑하는 애기들아, 우리 자랑스러운 애기들.”1932년생인 이길여 가천대학교 총장(93)이 대학 축제 무대에 올라 학생들에게 전한 축사가 온라인에서 화제를 모으고 있다. 꼿꼿한 자세와 또렷한 목소리, 풍성한 머리숱과 동안 외모까지 주목받으면서 건강 비결에도 관심이 쏠리고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 지난 13일 가천대 캠퍼스에서 열린 ‘2026 가천 워터페스티벌’ 영상이 확산됐다.영상 속 이 총장은 라임색 니트와 흰색 바지를 입고 무대 중앙에 올라 “오늘은 여러분들이 공부는 다 잊어버리고 스트레스 발로 차버리고 실컷 놀고 소리 지르고 뛰고 땅이 꺼져라 춤추시라”고 당부했다.이어 “우리 가천대학은 최고다. 최고의 학생답게 오늘을 즐겨달라”고 덧붙였다.영상을 접한 네티즌들은 “허리가 나보다 꼿꼿하다”, “90대라는 게 믿기지 않는다”, “목소리에서 느껴지는 기운이 대단하다”, “50대라고 해도 믿겠다” 등의 반응을 보였다.이 총장의 젊은 외모와 건강한 모습이 화제가 된 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 2023년 가천대 축제 무대에서 가수 PSY(싸이)의 공연을 앞두고 ‘말춤’을 선보여 큰 화제를 모으기도 했다.특히 2012년 모교인 대야초등학교 동문 행사에서 찍은 사진은 온라인에서 ‘레전드 동안 사진’으로 불린다. 비슷한 연배의 동문들 사이에서도 유독 젊어 보이는 모습 때문이었다.외신도 관심을 보였다. 홍콩 매체 SCMP는 지난해 “영원한 젊음의 비결”이라는 제목의 기사에서 이 총장을 조명하며 “빛나는 피부와 또렷한 정신, 지치지 않는 열정으로 잘 알려진 인물”이라고 소개했다.이 총장이 밝힌 건강 비결은 의외로 평범하다. 그는 과거 인터뷰에서 하루 최소 1.5ℓ의 물을 마시고 커피보다 차를 즐긴다고 밝혔다. 집안 곳곳에 가습기를 두고 충분한 수분을 유지하며 매일 스트레칭과 1시간 이상 산책도 빠뜨리지 않는다고 한다.그는 스트레스를 잘 받지 않는 성격 역시 젊음을 유지하는 비결 중 하나로 꼽았다. 10여년 전부터는 길병원 피부과에서 정기적으로 레이저 시술도 받고 있는 것으로 알려졌다.서울대학교 의과대학 출신인 이 총장은 1958년 인천에서 산부인과를 개원했다. 이후 국내 여성 의사 최초로 의료법인을 설립했고, 종합병원 길병원을 세웠다. 2012년에는 4개 대학을 통합해 가천대학교를 출범시켰다.최근 인터뷰에서는 “다시 태어나도 비혼으로 살겠다”는 소신도 밝힌 바 있다. 그는 “결혼했으면 남편과 자녀에게 모든 것을 걸었을 것”이라며 “지금처럼 살고 싶다”고 밝혔다.