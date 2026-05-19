“삼성전자의 금손” 최승호…3년 뒤 노조위원장으로

총파업 앞둔 삼성전자 노사 막판 협상

노조위원장 과거 사내 영상도 재조명

이미지 확대 최승호(오른쪽) 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열리는 사후조정회의에 참석하고 있다. 왼쪽은 2023년 삼성전자 반도체 뉴스룸 사내 콘텐츠에 출연한 최 위원장의 모습. 2026.5.19 뉴시스/삼성전자 반도체 뉴스룸 화면 닫기 이미지 확대 보기 최승호(오른쪽) 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열리는 사후조정회의에 참석하고 있다. 왼쪽은 2023년 삼성전자 반도체 뉴스룸 사내 콘텐츠에 출연한 최 위원장의 모습. 2026.5.19 뉴시스/삼성전자 반도체 뉴스룸 화면

이미지 확대 2023년 삼성전자 반도체 뉴스룸 사내 콘텐츠에 출연한 최승호 현 삼성그룹 초기업노조 삼성전자 지부 위원장. 삼성전자 반도체 뉴스룸 화면 닫기 이미지 확대 보기 2023년 삼성전자 반도체 뉴스룸 사내 콘텐츠에 출연한 최승호 현 삼성그룹 초기업노조 삼성전자 지부 위원장. 삼성전자 반도체 뉴스룸 화면

세줄 요약 삼성전자 최대 노조 최승호 위원장의 3년 전 사내 콘텐츠가 다시 화제가 됐다. 영상에서 그는 반도체 자동화 시스템 개발과 직원 교육을 맡은 ‘금손’ 클레이 아티스트로 소개됐다. 온라인에서는 호감과 비판이 엇갈렸고, 노사는 총파업 전 마지막 사후조정에서 성과급 배분과 제도화를 두고 막판 협상을 이어간다. 최승호 위원장 사내 영상 재조명

반도체 자동화·교육 맡은 실무자 소개

총파업 전 성과급 협상 막판 고비

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삼성전자 노사가 총파업 돌입을 이틀 앞두고 막판 협상을 이어가는 가운데, 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 과거 출연했던 사내 콘텐츠가 다시 주목받고 있다.19일 업계에 따르면 최 위원장은 3년 전 삼성전자 반도체 뉴스룸의 임직원 소개 콘텐츠에 출연했다. ‘SNS에서도 인기 폭발? 삼성전자에서 만난 금손, 클레이 아티스트’라는 제목의 영상에서 뉴스룸은 “출근하면 반도체 일타강사, 퇴근하면 클레이 아티스트”라고 최 위원장을 소개했다. 이어 “취미로 시작한 클레이아트가 이 정도라니, 삼성전자 반도체 손재주왕 승호님”이라고 설명했다.최 위원장은 “파운드리 S5 제조에서 시스템 업무를 하고 있다. 반도체 생산 효율화를 위한 자동화 시스템을 개발하고, 실무자 의견 취합과 개발·적용·테스트 등 사후관리까지 맡고 있다”고 언급했다. 그는 사내 교육도 담당했다고 밝혔다. 최 위원장은 “100명이 넘는 실무자와 직원 교육을 맡았다”며 “들었던 분들의 만족도가 높다”고 말했다.영상에는 최 위원장이 취미로 만든 클레이아트 작품들도 등장했다. 포켓몬 캐릭터와 삼성 반도체 캐릭터, 펭수 등을 직접 제작해 공개한 그는 “나이가 들수록 취미를 잃어가는 것 같다”며 “클레이아트는 아이와도 함께할 수 있고, 비교적 부담 없이 시작할 수 있는 취미”라고 덧붙였다.해당 영상이 다시 주목받자 온라인에서는 엇갈린 반응이 나왔다. “이렇게 애사심 넘치는 사람이었느냐”, “평범하게 회사 생활을 할 수도 있었을 텐데”라는 반응과 함께 “솜씨가 좋다”는 의견이 나왔다. 반면 노조 활동을 비판하는 댓글도 이어졌다.한편 삼성전자 노사는 이날 밤 10시를 시한으로 파업 전 마지막 사후조정 절차를 진행 중이다. 중앙노동위원회는 시한까지 노사 합의가 이뤄지지 않을 경우 조정안을 제시할 예정이다.중노위 위원장이 제시한 조정안을 사측이 받아들이면 노조 조합원 투표가 이어지고, 투표 결과에 따라 합의 또는 파업 여부가 결정된다.노사는 성과급 상한 폐지 문제에는 일정 부분 공감대를 이룬 것으로 알려졌다. 삼성전자 성과급은 기존에 연봉의 50%를 상한으로 해왔다. 사측은 대규모 영업이익이 발생할 경우 영업이익의 10% 수준을 추가 성과급으로 배분하는 안을 제시한 것으로 전해졌다.다만 성과급 재원 배분 방식과 합의 내용의 제도화 여부를 두고는 입장차가 남아 있다.노조는 반도체 부문 내 적자 사업부에도 성과급을 최대한 고르게 배분해야 한다는 입장이다. 성과급 재원의 70%를 반도체 부문 전체에 공통 배분하고, 나머지 30%를 사업부별 실적에 따라 차등 지급하자는 안을 요구하고 있다.반면 사측은 성과주의 인사 원칙을 이유로 이 같은 비율을 받아들이기 어렵다는 입장인 것으로 전해졌다. 이번 사후조정에 앞선 사전 미팅에서 사측은 공통 재원 60%, 사업부별 재원 40% 배분안을 제시했다고 노조 측은 밝혔다.노조가 예고한 파업 돌입 시점은 오는 21일이다. 일정상 이번 사후조정이 총파업을 막을 사실상 마지막 협상 기회로 평가된다.정부는 파업이 국가 경제와 반도체 공급망에 미칠 영향을 우려하며 긴급조정권 발동 가능성을 언급했다. 이에 삼성전자 노조를 비롯한 노동계는 “헌법상 노동권을 제한하는 조치”라며 반발하고 있다.