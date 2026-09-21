李 지지율, 10주만에 올라 34.8%… “국정 쇄신 의지 강조로 상승 전환” [리얼미터]

세줄 요약 리얼미터 조사에서 이재명 대통령 국정수행 긍정평가가 34.8%로 1.0%포인트 올라 10주 만에 반등했다. 부정평가는 63.4%로 여전히 높았고, 기자회견에서 국정 쇄신 의지를 강조한 점이 전환 배경으로 분석됐다. 국정 지지율 34.8%로 10주 만에 반등

기자회견서 국정 쇄신 의지 강조, 상승 전환

민주당 40.2%로 국민의힘 38.5% 앞서

이미지 확대 이재명 대통령이 19일 청와대 영빈관에서 열린 2026 청년의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.9.19 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 19일 청와대 영빈관에서 열린 2026 청년의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.9.19 청와대통신사진기자단

이미지 확대 2026년 9월 3주차 이재명 대통령 국정수행 평가. 리얼미터 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026년 9월 3주차 이재명 대통령 국정수행 평가. 리얼미터 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 10주 만에 하락세를 멈추고 반등했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 한 주 전보다 1.0포인트 오른 34.8%로 집계됐다.부정평가는 같은 기간 0.1%포인트 오른 63.4%로, 8주 연속 오차 범위 밖에서 긍정평가보다 높았다. ‘잘 모름’이라는 응답은 1.8%였다.이로써 이 여론조사에서 9주 연속 하락하던 이 대통령의 지지율이 지난 7월 13일 48.9%를 기록한 이후 10주 만에 반등했다.지지율을 지역별로 보면 부산·울산·경남(3.2%포인트↑), 대구·경북(1.6%포인트↑), 대전·세종·충청(3.9%포인트↑), 인천·경기(2.2%포인트↑) 등에서 상승했다. 반면 전남광주·전북(4.1%포인트↓)에서는 하락했다.연령별로는 20대(5.4%포인트↑), 60대(2.9%포인트↑), 30대(2.8%포인트↑)에서 올랐고 40대(2.3%포인트↓), 50대(1.9%포인트↓)에서 내렸다.정치 성향별로는 진보층(5.9%포인트↑)에서 상승했으나, 보수층(1.1%포인트↓)에선 하락했다.리얼미터는 “주초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다”며 “대국민 기자회견을 통해 연임·공소취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고, 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환됐다”고 분석했다.지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당의 지지율이 국민의힘을 다시 앞지른 것으로 나타났다.민주당은 전주 대비 4.1%포인트 오른 40.2%, 국민의힘은 3.6%포인트 내린 38.5%를 각각 기록했다.양당 간 격차는 1.7%포인트로 5주 연속 오차범위(±3.1%포인트) 내에서 접전 양상을 보였다.조국혁신당은 5주 연속 지지율이 상승해 5.2%를 기록했다. 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%를 각각 기록했다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%였다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.1%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.5%였다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.