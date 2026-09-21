안국건강, 유기염 젖산 마그네슘 담은 ‘하이퍼 액상 마그네슘 에너지샷’ 출시

세줄 요약 안국건강이 젖산·글루콘산 마그네슘을 100% 유기염으로 배합한 ‘하이퍼 액상 마그네슘 에너지샷’을 선보였다. 1포에 마그네슘 160mg과 비타민 B1·B2·B6, 아연을 담았고, 물 없이 바로 마시는 라임맛 액상 스틱으로 섭취 편의성을 높였다. 유기염 마그네슘 액상 스틱 신제품 출시

비타민 B군·아연·부원료 함께 배합

물 없이 섭취 가능한 라임맛 편의성 강조

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안국건강이 유기염 젖산 마그네슘을 적용한 신제품 ‘하이퍼 액상 마그네슘 에너지샷’을 출시했다고 밝혔다.이번 제품은 마그네슘과 비타민 B군, 아연을 한 포에 담은 액상 스틱형 건강기능식품이다. 젖산 마그네슘과 글루콘산 마그네슘을 함께 배합해 100% 유기염 마그네슘으로 구성한 점이 특징이며, 1포당 마그네슘 함량은 160mg이다. 액상 제형이어서 별도의 붕해 과정 없이 그대로 섭취할 수 있다.마그네슘은 에너지 이용과 신경·근육 기능 유지에 필요한 영양소다. 여기에 비타민 B1·B2·B6와 아연을 각각 1일 영양성분기준치 100% 수준으로 더했다. 아연은 정상적인 면역 기능과 세포 분열에 관여한다. 이 밖에 비타민C, L-아르지닌, L-아스파트산, 타우린 등 네 가지 부원료도 함께 넣었다.물 없이 바로 마실 수 있는 라임맛 스틱형으로, 그대로 마시거나 얼음과 함께 즐길 수 있고 냉동해 슬러시처럼 먹는 것도 가능하다.안국건강 관계자는 “하이퍼 액상 마그네슘 에너지샷은 마그네슘과 비타민 B군, 아연을 한 포에 담아 일상에서 간편하게 섭취할 수 있도록 구성한 제품”이라며 “액상 스틱형 제형을 통해 운동 전후나 업무 중에도 편하게 이용할 수 있도록 했다”고 말했다.안국건강은 기존 ‘하이퍼 멜팅 마그네슘 분말’에 이번 신제품을 더해 마그네슘 라인업을 확대했다. 앞으로도 섭취 목적과 선호 제형에 따라 소비자가 선택할 수 있도록 관련 제품군을 운영해 나갈 계획이다.