[기고] 2036 올림픽 유치전 난맥상 해법은

지난해 국내 후보지 선정 당시 객관적인 준비 상황과 글로벌 경쟁력보다는 정치적 셈법이 앞섰다는 비판이 끊이지 않았다. 초대형 메가 이벤트를 감당하기 힘든 상태에서 무리하게 밀어붙인 결과가 결국 심의 보류와 국론 분열로 되돌아왔다.
이제 와서 개회식과 폐회식을 나눠 맡자거나 대회 명칭을 섞자는 식의 공동 개최 구상은 근본적 해결책이 될 수 없다. 개최 계획 변경으로 대한체육회의 승인 절차를 처음부터 다시 밟아야 할 수도 있다. 내년 3월 예정된 국제올림픽위원회(IOC)의 후보 압축 단계인 ‘전략 대화’(Strategic Dialogue) 일정마저 코앞이라 자칫 대한민국의 올림픽 유치 기회 자체가 허공으로 날아갈 판이다.
국제 경쟁의 냉혹한 현실을 직시해야 한다. 2036년 하계올림픽 유치전에는 인도, 카타르 등 막강한 자본력과 국가적 역량을 결집한 강력한 후보들이 포진해 있다. IOC가 개최지 평가에서 가장 엄격하게 요구하는 잣대는 분명하다. 과도한 신규 건설을 배제한 기존 시설의 재활용, 완벽한 교통망과 숙박 인프라, 그리고 재정 건전성에 기반한 ‘지속 가능하고 경제적인 올림픽’이다. 200㎞ 넘게 떨어진 두 도시를 억지로 묶어 동선을 낭비하고 경기장 분산 투자를 유발하는 공동 개최안으로는 IOC의 까다로운 평가 기준을 통과하기는커녕 다른 국가 후보지들과의 경쟁에서 살아남을 수 없다.
지금이라도 공동 개최라는 미봉책과 허상을 벗어던져야 한다. 다른 국가와의 유치전에서 확실한 승기를 잡고 국민 세금 낭비 없는 성공적인 ‘흑자 올림픽’을 달성할 수 있는 유일한 해법은 준비된 글로벌 메가시티인 ‘서울 단독 개최’뿐이다.
서울은 잠실 종합운동장 등 세계적 수준의 체육 인프라와 광역 대중교통망, 최고 수준의 컨벤션·숙박 시설을 이미 완벽히 갖추고 있다. 대규모 신규 건설 없이 기존 자원의 리모델링과 스마트 운영 체계만으로도 전 세계 200여개국 선수단과 관광객을 맞이할 수 있는 준비된 도시다.
2036 서울올림픽 유치 추진 시민위원회는 더이상의 행정력 낭비와 국가적 혼란을 막기 위해 모든 시민적 역량을 결집해 대국민 서명운동 등 전방위적 시민 운동을 적극 전개해 나갈 것이다. 당국은 정치적 눈치 보기를 멈추고 공정하고 엄정한 재심의를 통해 서울 단독 개최 추진 체제를 즉각 확립해야 한다.
국익과 국가 브랜드보다 앞서는 정치적 명분은 없다. 서울 단독 개최라는 명확하고 경쟁력 있는 단 하나의 길로 결단을 내릴 때 2036년 우리는 1988년의 환희를 넘어 전 세계에 가장 품격 있고 모범적인 흑자 올림픽을 선보일 수 있을 것이다.
이승현 2036 서울올림픽 유치추진 시민위원회 위원장
노성철 서울시의원, 동작구 시비 투자사업 간담회 참석
서울시의회 노성철 의원(더불어민주당·동작3)이 지난 22일 동작구청이 주관한 ‘동작구 시비 투자사업 주요현황 간담회’에 자리를 함께하고, 구의 핵심 사업 추진 현황과 2027년도 서울시 예산 확보 방안을 머리 맞대어 논의했다. 동작구 지역구 서울시의원 4명을 초청해 진행된 이번 간담회 자리에는 동작구청장을 비롯해 관련 국·과장급 간부들이 다수 참석하여 주요 현안의 경과를 공유하고 서울시 차원의 재정 지원 필요성을 집중 설명했다. 특히 동작구청 측이 관내 시의원들을 일제히 초청하여 시비 지원이 시급한 사업들을 총망라해 브리핑하고 협조를 공식 요청한 것은, 지난 민선 8기 지방정부 체제에서는 쉽게 접하기 힘들었던 매우 이례적인 행보다. 이는 산적한 지역 현안을 속도감 있게 해결하고 서울시 예산을 최대한 확보하기 위해 구청 차원에서 전향적이고 적극적인 협치를 도모하겠다는 명확한 의지를 보여준 것으로 풀이된다. 이날 노 의원은 동작구청이 서울시에 시비 지원을 요청한 사업 가운데 상도1동과 사당3·4·5동 관련 사업을 중심으로 추진 상황과 예산 확보 가능성을 점검했다. 주요 사업은 ▲상현중학교 옹벽 정비 및 도로 개선 10억원 ▲까치산 무장애숲길 2단계 조성 18
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이승현 2036 서울올림픽 유치추진 시민위원회 위원장
2026-09-24 26면
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