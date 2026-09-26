일본에 졌지만 중국은 이겼다…야구 대표팀 결승 진출 金까지 1승 남아

선발 최민석 7이닝 1실점 9탈삼진 호투

선취점 내준 뒤 1회말 뒤집고 승리 지켜

27일 일본과 결승…복수 이뤄낼지 주목

이미지 확대 문현빈과 김도영이 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 중국의 경기에서 1회 득점한 후 더그아웃에서 동료 선수들의 축하를 받고 있다. 2026.9.26 도요하시 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 문현빈과 김도영이 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 야구 슈퍼라운드 한국과 중국의 경기에서 1회 득점한 후 더그아웃에서 동료 선수들의 축하를 받고 있다. 2026.9.26 도요하시 연합뉴스

이미지 확대 야구 대표팀 선수들이 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 야구 슈퍼라운드 2차전에서 중국을 꺾은 뒤 마운드에 모여 승리를 자축하고 있다. 2026.9.26 도요하시 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 야구 대표팀 선수들이 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 야구 슈퍼라운드 2차전에서 중국을 꺾은 뒤 마운드에 모여 승리를 자축하고 있다. 2026.9.26 도요하시 뉴스1

세줄 요약 한국 야구대표팀이 중국을 9-2로 꺾고 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에 진출했다. 슈퍼라운드 2승 1패로 일본과 다시 만나며, 마지막 경기에서 승리하면 아시안게임 5연패를 달성한다. 중국전 9-2 승리, 결승 진출 확정

최민석 7이닝 1실점 9탈삼진 호투

결승 상대 일본, 금메달까지 1승 남음

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아시안게임 5연패에 도전하는 야구 대표팀이 중국을 꺾고 2026 아이치·나고야아시안게임 결승에 진출했다. 유일하게 패배했던 일본을 상대로 1승만 더 거두면 우승한다.류지현 감독이 이끄는 대표팀은 26일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 슈퍼라운드 중국과 2차전에서 9-2로 승리했다. 대표팀은 조별리그 대만전 승리를 포함해 슈퍼라운드 2승 1패를 기록하며 결승전에 진출했다. 결승 상대는 일본으로 마지막 경기는 27일 오후 6시 30분 같은 장소에서 열린다.이날 경기는 우천으로 예정 시간보다 한 시간 늦은 오후 7시 30분에 시작했다. 경기 역시 수중전으로 전개되는 다소 어수선한 상황이었지만 선수들은 흔들리지 않았다.한국은 1회 선발 투수 최민석(두산 베어스)이 다소 흔들리면서 불안하게 출발했다. 최민석은 2사 2루에서 롼천천, 차오제, 푸원룽에게 연속 3안타를 허용하며 1점을 헌납했다. 2사 만루 위기를 맞았지만 후속타자를 삼진으로 잡아내면서 대량 실점 위기에서 벗어났다.대표팀은 1회말 곧바로 경기를 뒤집었다. 문현빈(한화 이글스)의 볼넷과 상대 실책으로 잡은 1사 2, 3루 기회에서 문보경(LG 트윈스)이 1루 땅볼을 쳤고 그 사이 문현빈이 홈을 밟았다. 이 과정에서 주심의 오심으로 문보경이 1루에서 세이프 판정을 받았고 상대 야수들이 우왕좌왕하는 틈을 타 3루 주자 김도영(KIA 타이거즈)이 기지를 발휘해 홈 쇄도에 성공해 2-1을 만들었다.2회말에는 박준순(두산), 김지찬(삼성 라이온즈)의 연속 안타와 조형우(NC 다이노스)의 희생번트, 김주원(NC)의 내야 땅볼 등을 합해 2점을 추가하고 4-1까지 달아났다. 감을 잡은 선발 최민석은 이후 추가점을 내주지 않으며 경기를 안정적으로 끌고 갔다.6회말에는 박준순의 우전 안타와 조형우의 내야 안타 등으로 잡은 1사 1, 3루 기회에서 김주원이 우전 적시타를 때려 추가점을 냈다. 이후 문현빈의 중전 안타로 만루를 채운 뒤 김도영의 밀어내기 사구로 6-1까지 점수 차를 벌렸다. 7회말에는 윤동희(롯데 자이언츠)의 볼넷과 박준순의 우월 적시 3루타, 조형우의 중전 적시타가 이어지면서 2점을 더해 8-1을 만들며 쐐기를 박았다.승기를 잡은 한국은 8회말 문보경의 적시타로 1점을 보탰다. 9회초 등판한 김영우(LG)가 한 점을 내주자 2사 2루에서 성영탁(KIA)을 마운드에 올려 경기를 마무리했다.선발 최민석은 7이닝 7피안타 1볼넷 1실점 9탈삼진으로 호투하며 승리 투수가 됐다. 타석에선 팀 동료 박준순이 4타수 3안타 1타점 1득점, 김주원이 5타수 2안타 2타점을 기록하며 힘을 보탰다.