[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 21일 오전 개장 직후 네이버 증권 검색 상위에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 전자주가 올랐다. 상위 4개 종목이 모두 상승했고, 20개 종목 중 12개가 오르며 강세를 보였다. 루닛은 7%대 급등했고 오름테라퓨틱은 29%대 급락해 종목별 온도차가 컸다. 삼성전자·SK하이닉스, 검색 상위권 장악

상위 4개 종목 모두 상승, 12개 종목 강세

루닛 급등, 오름테라퓨틱 급락으로 희비

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21일 오전 9시 5분 네이버 증권에서 투자자 관심은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)를 비롯한 대형 전자·산업주에 집중됐다. 검색 1위 삼성전자는 2.87% 상승한 26만 8500원, 2위 SK하이닉스는 1.13% 오른 187만 8000원에 거래됐다. 검색 상위 4개 종목이 모두 상승한 가운데 전체 20개 종목 중 12개가 오르고 8개가 내렸다.삼성전자는 26만 4000원에 출발해 26만 3500원과 26만 9000원 사이에서 움직였다. SK하이닉스는 장중 저가 186만 3000원, 고가 188만원을 기록했다. 검색 3위 두산에너빌리티(034020)는 1.30% 상승한 8만 6000원으로, 고가 8만 6900원과 저가 8만 5800원 사이에서 거래됐다. 4위 삼성전기(009150)는 3.39% 오른 143만 5000원이었다. 장중 범위는 141만 2000원에서 143만 7000원이었다.상승률이 가장 높은 종목은 루닛(328130)이었다. 루닛은 7.81% 상승한 9530원으로, 장중 9480원에서 9860원 사이를 오갔다. RFHIC(218410)는 4.66% 오른 6만 2900원이었다. 삼성전기는 3.39%, 삼성전자는 2.87% 각각 상승했다. 가온전선(000500)도 2.60% 오른 33만 5500원에 거래됐다.하락 폭은 오름테라퓨틱(475830)이 가장 컸다. 검색 5위 오름테라퓨틱은 29.68% 하락한 2만 6300원을 기록했다. 장중 고가는 2만 6500원, 저가는 2만 6200원이었다. 현대차(005380)는 0.89% 내린 36만 1750원, 한화시스템(272210)은 0.87% 하락한 7만 9300원이었다. 한미반도체(042700)는 0.64% 내린 23만 4500원에 거래됐다.거래량은 대한광통신(010170)이 200만 3206주로 가장 많아 검색 7위의 관심이 활발한 거래로 이어졌다. 삼성전자는 95만 1255주가 체결됐고 거래대금은 2530억 6500만원이었다. SK하이닉스는 거래량이 15만 4698주였지만 거래대금은 2897억 5600만원으로 상위 20개 종목 가운데 가장 많았다. 오름테라퓨틱은 27만 5259주, 73억 1100만원이 거래됐다. 삼성전기는 5만 15주 체결에 거래대금 713억 4000만원을 기록했다.개장 직후 검색 상위권은 삼성전자와 SK하이닉스가 거래대금에서도 선두를 차지한 가운데 상승 종목이 12개로 우세했다. 다만 오름테라퓨틱이 29.68% 급락했고, 현대차와 한화시스템 등 8개 종목은 약세를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]