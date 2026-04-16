‘이란 보고있나’ 美, 차세대 폭격기 B-21 공중급유 장면 최초 공개 [배틀라인]

비행 중 상부 전면 노출은 처음

배기구 등 스텔스 핵심 설계 노출

미 공군 “장거리 타격 능력 전력화 가속”

2차협상 국면 대이란 압박 메시지 해석도

이미지 확대 미 공군이 14일(현지시간) 공개한 차세대 스텔스 폭격기 ‘B-21 레이더’의 모습. 2026.4.14 미 공군 제공 닫기 이미지 확대 보기 미 공군이 14일(현지시간) 공개한 차세대 스텔스 폭격기 ‘B-21 레이더’의 모습. 2026.4.14 미 공군 제공

이미지 확대 미 공군이 14일(현지시간) 공개한 차세대 스텔스 폭격기 ‘B-21 레이더’의 공중 급유 장면. 2026.4.14 미 공군 제공 닫기 이미지 확대 보기 미 공군이 14일(현지시간) 공개한 차세대 스텔스 폭격기 ‘B-21 레이더’의 공중 급유 장면. 2026.4.14 미 공군 제공

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미국과 이란의 2차 협상 가능성이 거론되는 가운데, 미 공군은 핵무기 탑재가 가능한 차세대 스텔스 전략폭격기 ‘B-21 레이더’의 공중급유 시험 사진을 대거 공개했다. 비행 중인 기체의 상부 전체 형상이 비교적 선명하게 드러난 것은 이번이 처음으로, 일각에서는 미국이 협상 국면에서 장거리 타격 능력을 과시하며 대이란 압박 메시지를 발신한 것이라는 해석이 나온다.미 공군은 14일(현지시간) ‘B-21 레이더, 장거리 타격 능력의 전력화를 가속화하다’는 제목의 자료를 내고 B-21이 KC-135 공중급유기와 함께 비행하며 급유 시험을 수행하는 사진 2장을 공개했다. 공군은 이번 시험이 “생존성이 보장된 장거리 침투 타격”에 필요한 체계 성숙도를 끌어올리는 과정이라고 설명했다.공개된 사진에는 B-21이 급유기 뒤편에서 접근하는 장면과, 상공에서 내려다본 기체 상부 전경이 담겼다. 미 공군과 군사전문 매체들은 그간 정면이나 측면 이미지가 공개된 적은 있었지만, 이번처럼 비행 중인 B-21의 상부 전체가 드러난 사례는 없었다고 평가했다.특히 이번 사진은 스텔스 설계의 핵심 민감 부위로 꼽히는 매립형 공기흡입구와 배기구 형상을 비교적 자세히 보여준다는 점에서 주목된다. 미 군사전문매체 더워존(TWZ)은 이번 이미지가 B-21의 개방된 급유구, 깊게 매립된 흡입구, 그리고 저피탐 설계와 적외선 신호 저감을 위해 처리된 배기구를 확인할 수 있게 해준다고 분석했다. 다만 TWZ는 공개 사진이 민감한 세부를 숨기기 위해 일부 보정됐을 가능성도 있다고 덧붙였다.미 공군은 B-21의 공중급유 능력이 전 세계 어디서든 장거리 침투 타격을 가능하게 하는 핵심 요소라고 강조했다. 켄 윌스바흐 공군참모총장은 “B-21의 연료 효율은 치명성의 핵심 요소 가운데 하나”라며 “이 장거리 타격 폭격기는 공중급유기 전력에 대한 수요를 줄이고 합동군 지원 자산을 더 많이 확보하게 해줄 것”이라고 밝혔다. 공군은 B-21을 “가장 연료 효율적인 폭격기”라고 소개했다.B-21은 미군이 B-2 스피릿 이후 30여년 만에 내놓는 차세대 전략폭격기로, 미 공군의 핵전력 현대화의 핵심 축으로 꼽힌다. 미 공군 전문지 에어앤드스페이스포시스는 현재 최소 2대의 B-21이 비행시험에 투입돼 있으며, 첫 작전기지는 2027년 엘즈워스 공군기지가 될 예정이라고 전했다. 미 공군은 지난 2월 노스럽그러먼과 B-21 생산 가속화를 위한 45억 달러 규모 계약도 체결했다.이번 공개 시점도 눈길을 끈다. 로이터에 따르면 미국과 이란은 주말 협상 결렬 이후에도 추가 협상 재개를 모색 중이지만, 16일 현재 파키스탄 정부는 아직 2차 회담 날짜가 확정되지 않았다고 밝혔다.이런 상황에서 미국이 극비 관리해온 B-21의 형상을 한층 더 노출한 것은, 협상과 병행해 군사적 억지력도 분명히 보여주려는 의도가 깔린 것으로 해석될 여지가 있다. 다만 미 공군 발표문 자체는 이번 사진 공개를 시험 진전과 전력화 가속의 맥락에서 설명하고 있으며, 대이란 메시지라고 직접 밝히지는 않았다.