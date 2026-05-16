전한길 “아이유는 좌파라서 나오고 난 잘렸다”…드라마 통편집 주장

세줄 요약 보수 성향 유튜버 전한길씨가 넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’에서 통편집된 일을 두고, 아이유는 좌파라서 드라마에 나오고 자신은 우파라서 잘렸다고 주장했다. 그는 아이유가 탄핵 찬성 쪽에 커피를 돌렸다고 말하며 비난을 이어갔다. 전한길, 드라마 통편집에 정치적 이유 주장

아이유 향해 좌파·CIA 발언 등 비난

넷플릭스, 편집·재촬영은 작품 완성도 설명

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이미지 확대 전 한국사 강사 전한길씨. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 전 한국사 강사 전한길씨. 뉴스1

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보수 성향 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 특별출연했던 넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’에서 통편집된 것과 관련, “아이유는 좌파라서 드라마 해도 되고 전한길은 우파라서 (안 되나)”라고 주장했다.전씨는 최근 자신의 유튜브 채널 라이브 방송에서 배우 최준용씨와 이야기를 나누던 중 드라마 통편집 사실을 언급했다. 그는 “드라마 찍을 땐 몰랐는데 계엄 터지고 난 뒤에 (아이유가) 탄핵 찬성하는 쪽 사람들한테 커피를 돌렸다”고 말했다.그는 아이유를 향해 “지(제) 잘난 듯이 하다가 그 뒤로 미국 CIA(중앙정보국)에 신고한다고 하니까 갑자기 싹 조용해졌다”는 등의 비난 발언도 했다. 전씨는 12·3 비상계엄 사태 이전인 2023년, 한국사 시험 관련 카페를 통해 자신이 해당 드라마에 특별출연했다고 직접 밝혔다.이와 관련해 넷플릭스 측은 당시 “전씨가 특별출연한 것은 맞다”며 “수준 높은 작품을 보여드리기 위해 다양한 편집과 재촬영을 진행했다”고 했다.한편 아이유는 2024년 12월 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회에 참석한 팬들을 위해 음료와 빵 등을 선결제했다. 이를 두고 탄핵을 반대하는 극우 세력들의 조롱과 공격이 이어졌다. 아이유는 지난해 4월 인터뷰에서 ‘좌이유’(좌파+아이유)라는 조롱을 받은 것에 대해 “그런 것도 감당해야 하는 부분”이라고 했다.