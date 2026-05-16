“비행기 뒤집히는 줄” 휘청인 그 순간…韓조종사 판단에 ‘극찬’ 쏟아졌다 (영상)

대한항공 항공기 ‘고어라운드’ 영상 화제

이미지 확대 일본 도쿄 나리타공항에서 강풍에 휘청인 대한항공 여객기가 착륙에 실패한 뒤 보인 ‘침착한 대응’이 화제를 모으고 있다. 유튜브 ‘나리소라’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본 도쿄 나리타공항에서 강풍에 휘청인 대한항공 여객기가 착륙에 실패한 뒤 보인 ‘침착한 대응’이 화제를 모으고 있다. 유튜브 ‘나리소라’ 캡처

일본 도쿄 나리타공항에서 강풍에 휘청인 대한항공 여객기가 착륙에 실패한 뒤 보인 ‘침착한 대응’이 화제를 모으고 있다. 유튜브 ‘나리소라’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본 도쿄 나리타공항에서 강풍에 휘청인 대한항공 여객기가 착륙에 실패한 뒤 보인 ‘침착한 대응’이 화제를 모으고 있다. 유튜브 ‘나리소라’ 캡처

세줄 요약 일본 나리타공항에서 강풍에 흔들린 대한항공 KE707편이 착륙 직전 고어라운드를 선택해 화제가 됐다. 아찔한 상황에서도 조종사가 침착하게 재상승하자 일본 누리꾼들은 대형 사고를 막았다며 판단력과 조종 실력을 극찬했다. 나리타공항 강풍 속 대한항공 착륙 시도

조종사, 고어라운드로 재상승 결정

일본 누리꾼들, 침착한 판단에 극찬

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일본 도쿄 나리타공항에서 강풍에 휘청인 대한항공 여객기가 착륙에 실패한 뒤 보인 ‘침착한 대응’이 화제를 모으고 있다. 일본 누리꾼들은 “긴박한 순간에 판단을 내린 조종사가 정말 대단하다”며 칭찬을 아끼지 않았다.16일 유튜브 등에 따르면 지난 4일 일본 항공 전문 유튜브 채널 ‘나리소라’(なりそら)에 올라온 대한항공 KE707편 착륙 시도 영상은 이날 오후 4시 기준 23만 조회수를 넘겼다.4일에 촬영된 해당 영상을 보면 나리타공항에 접근하던 대한항공 여객기는 착륙을 시도하던 중 강한 측풍을 만났다.활주로 수m 위에 있던 여객기는 좌우로 크게 흔들렸고, 기체가 한쪽으로 기우는 아찔한 순간도 포착됐다.이때 조종사는 활주로 안착 직전까지 갔다가 착륙을 포기하고 고어라운드를 선택했다. 고어라운드는 항공기가 착륙을 시도하다가 기상이나 활주로 상황 등 주변 여건이 맞지 않을 때 다시 상승하는 절차를 말한다.여객기는 하늘로 다시 떠오른 후에도 한동안 좌우로 흔들렸다. 당시 현장에서 이를 지켜 본 사람들은 “괜찮은 거냐”며 걱정스러운 반응을 보였다.이 같은 모습이 담긴 영상이 나리소라에 공개된 이후 일본 온라인 커뮤니티 등에서 관심이 이어졌다.특히 현지에서는 대형 사고를 막은 조종사의 대응 능력에 대한 극찬이 나왔다. 누리꾼들은 “한국은 조종사들이 베테랑이라고 들은 적이 있다”, “조종사는 이런 상황에 대비해서 훈련하고 있는 거겠지. 진짜 대단하다”, “조종사의 결단과 조종 실력은 정말 훌륭하다고 생각한다” 등 조종사를 치켜세웠다.해당 여객기에 타고 있었다고 밝힌 일본 누리꾼은 영상 댓글을 통해 “당시 기내에 있을 때는 강풍이 원인인 줄 몰라서 경험이 부족한 조종사가 걸렸다고 생각했다”며 “첫 번째 착륙 때 바퀴가 닿기 조금 전부터 경험해 본 적 없는 좌우 흔들림이 있어서 느낌으로는 ‘비행기가 옆으로 뒤집히는 건가’ 싶은 정도였다”고 당시 상황을 설명했다.이어 “다시 이륙한 순간에는 상황 파악이 안 돼서 심장이 벌렁거렸다”며 기내에서는 비명이 터져 나오기도 했다고 전했다.이 누리꾼은 “다음 착륙이 완료될 때까지 약 15분 동안 정말 살아있는 시체나 다름없었다”며 “비행기가 착륙해서 멈춘 순간 기내에서 박수가 터져 나왔다”고 말했다.