장애인 골프 선수 이승민, 장애인 골프 메이저 G4D 오픈우승

세줄 요약 발달장애를 이겨내고 KPGA투어 선수로 뛰는 이승민이 영국 웨일스에서 열린 장애인 골프 메이저 G4D 오픈 최종전에서 3오버파 213타로 우승했다. 남자부 인텔렉추얼 클래스 정상도 차지하며 US 어댑티브 오픈, 호주 올 어빌리티 챔피언십에 이어 3대 메이저를 모두 제패했다. 발달장애 이겨낸 KPGA 선수 이승민 우승

G4D 오픈 최종합계 3오버파 213타 정상

장애인 골프 3대 메이저 모두 석권

이미지 확대 장애인 골프 메이저 대회인 G4D 오픈에서 우승한 이승민이 우승 트로피를 들어보이고 있다. 이승민 제공. 닫기 이미지 확대 보기 장애인 골프 메이저 대회인 G4D 오픈에서 우승한 이승민이 우승 트로피를 들어보이고 있다. 이승민 제공.

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발달장애를 이겨내고 한국프로골프(KPGA)투어 선수로 활동하는 이승민이 장애인 골프 메이저 대회인 G4D 오픈에서 우승을 차지했다.이승민은 16일(한국시간) 영국 웨일스 켈틱 매너 리조트의 로먼 로드 코스(파70)에서 열린 G4D 오픈 최종 라운드에서 1오버파 71타를 쳐 최종합계 3오버파 213타로 정상에 올랐다.G4D 오픈은 R＆A와 DP월드투어가 공동으로 주관하고 유럽장애인골프협회(EDGA)가 지원하는 장애인 골프 메이저대회다.이미 US 어댑티브 오픈과 호주 올 어빌리티 챔피언십을 제패한 이승민은 장애인 골프 3대 메이저 대회를 모두 석권하는 위업을 이뤘다.G4D 오픈은 16세부터 70세까지 아마추어와 프로 선수 80명이 다양한 장애 유형을 포괄하는 9개 스포츠 클래스로 순위를 가린다.이승민은 대회 종합 우승과 함께 남자부 인텔렉추얼(Intellectual 1) 클래스 우승도 함께 차지했다.이승민은 2017년 KPGA 정회원 자격을 얻어 한국과 중국에서 프로 골프 선수로 활동하고 있다.