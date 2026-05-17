삼전 노조 “사후조정 성실히 임할 것”

이미지 확대 김민석 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 하고 있다. 왼쪽부터 김영훈 고용노동부 장관, 김민석 국무총리, 김정관 산업통상부 장관. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 하고 있다. 왼쪽부터 김영훈 고용노동부 장관, 김민석 국무총리, 김정관 산업통상부 장관. 연합뉴스

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김민석 총리 “18일 교섭, 파업 막을 마지막 기회”최승호 노조위원장, 긴급조정 가능성에는 답 안해삼성전자 노조는 17일 “사후조정에 성실히 임하겠다”고 밝혔다. 최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 이날 “국무총리 담화문을 확인했고, 삼성전자 노사 화합이 될 수 있도록 사후조정에 성실히 임하겠다”고 밝혔다. 김 총리가 총파업 강행시 긴급조정 발동 가능성을 언급한 것에는 “드릴 말씀은 없다”고 말을 아꼈다.김 총리는 이날 대국민 담화에서 “삼성전자 노조는 파업을 고집하기보다 대화와 타협을 통해 합의점을 찾는 노력을 기울여주시기를 부탁드린다”며 “파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면, 정부는 국민경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응수단을 강구하지 않을 수 없다”고 밝혔다. 이어 “18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회”라며 “노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨서는 안 된다”고 당부했다.노사는 오는 18일 오전 10시 세종시 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 회의를 열 예정이다. 이번 조정은 박수근 중노위 위원장이 직접 참관할 예정이다. 업계에서는 오는 21일부터 18일간 예고된 총파업이 현실화하면 직간접적 손실 규모가 최대 100조원에 달할 것이라는 관측이 나온다.