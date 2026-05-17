경북 구미에 400억 들여 반도체 부품 국산화…“기술 경쟁력 확보”

세줄 요약 경북도가 구미국가1산단에 400억원 규모의 반도체 챔버용 소재·부품 테스트베드를 조성해 핵심 부품 국산화에 나선다. 국비 150억원을 확보했고, 정전척·링·라이너 등 대외 의존도가 90%를 넘는 부품의 기술 자립을 추진한다. 구미에 400억원 투입, 반도체 부품 국산화 추진

국비 150억원 확보, 챔버용 핵심 부품 자립화

테스트베드 구축으로 개발기간·비용 대폭 절감

이미지 확대 경북 구미에 조성되는 반도체 챔버용 소재 부품 제조 및 검증 테스트베드 구축 사업 개요. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 구미에 조성되는 반도체 챔버용 소재 부품 제조 및 검증 테스트베드 구축 사업 개요. 경북도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 구미에 400억원을 들여 테스트베드를 구축해 반도체 제조 핵심 부품 국산화에 나선다.경북도는 산업통상부가 주관하는 ‘반도체 챔버용 소재․부품 제조 및 검증 테스트베드 구축’ 공모사업에 최종 선정돼 국비 150억원을 확보했다고 17일 밝혔다.공모사업은 극한 환경을 견딜 수 있는 고부가 챔버 부품 수요가 증가하는 상황에서, 미국·일본 등 특정 국가 의존도가 높은 핵심 부품의 기술 자립화를 위해 추진된다. 현재 챔버용 3대 핵심 부품(정전척, 링, 라이너)은 대외 의존도가 90%를 웃도는 상황이다.5년간 총사업비 400억원을 투입해 구미국가1산업단지 내 반도체 챔버용 소재․부품 테스트베드를 조성한다. 테스트베드에서는 ▲반도체 챔버용 소재․부품 기술지원센터 구축 ▲반도체 챔버용 핵심 소재․부품 제조․검증 장비(44종) 구축 ▲시제품 제작 지원 및 시험분석 평가 지원 ▲수요-공급기업 네트워크 활성화 및 기업 지원 등이 이뤄진다.이를 통해 개발 기간은 기존 5년 이상에서 3년 이내로 단축하고 개발 비용도 50% 이상 절감해 수입 대체 효과를 높일 계획이다.경북도 관계자는 “구미 반도체 특화단지를 중심으로 초격차 기술 경쟁력을 확보해 글로벌 반도체 공급망을 주도해 나가겠다”고 했다.