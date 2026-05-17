경북 구미에 400억 들여 반도체 부품 국산화…“기술 경쟁력 확보”

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경북 구미에 400억 들여 반도체 부품 국산화…“기술 경쟁력 확보”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-05-17 11:47
수정 2026-05-17 11:47
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세줄 요약
  • 구미에 400억원 투입, 반도체 부품 국산화 추진
  • 국비 150억원 확보, 챔버용 핵심 부품 자립화
  • 테스트베드 구축으로 개발기간·비용 대폭 절감
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경북 구미에 조성되는 반도체 챔버용 소재 부품 제조 및 검증 테스트베드 구축 사업 개요. 경북도 제공
경북 구미에 조성되는 반도체 챔버용 소재 부품 제조 및 검증 테스트베드 구축 사업 개요. 경북도 제공


경북 구미에 400억원을 들여 테스트베드를 구축해 반도체 제조 핵심 부품 국산화에 나선다.

경북도는 산업통상부가 주관하는 ‘반도체 챔버용 소재․부품 제조 및 검증 테스트베드 구축’ 공모사업에 최종 선정돼 국비 150억원을 확보했다고 17일 밝혔다.

공모사업은 극한 환경을 견딜 수 있는 고부가 챔버 부품 수요가 증가하는 상황에서, 미국·일본 등 특정 국가 의존도가 높은 핵심 부품의 기술 자립화를 위해 추진된다. 현재 챔버용 3대 핵심 부품(정전척, 링, 라이너)은 대외 의존도가 90%를 웃도는 상황이다.

5년간 총사업비 400억원을 투입해 구미국가1산업단지 내 반도체 챔버용 소재․부품 테스트베드를 조성한다. 테스트베드에서는 ▲반도체 챔버용 소재․부품 기술지원센터 구축 ▲반도체 챔버용 핵심 소재․부품 제조․검증 장비(44종) 구축 ▲시제품 제작 지원 및 시험분석 평가 지원 ▲수요-공급기업 네트워크 활성화 및 기업 지원 등이 이뤄진다.

이를 통해 개발 기간은 기존 5년 이상에서 3년 이내로 단축하고 개발 비용도 50% 이상 절감해 수입 대체 효과를 높일 계획이다.



경북도 관계자는 “구미 반도체 특화단지를 중심으로 초격차 기술 경쟁력을 확보해 글로벌 반도체 공급망을 주도해 나가겠다”고 했다.
안동 김형엽 기자
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