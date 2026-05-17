광주시 “끼니 걱정하는 시민께 햇반 그냥 드립니다”

생계 위기 시민에게 소득 증빙 없이 햇반·간편식 즉시 지원

‘그냥드림’사업 통해 동구·서구 푸드마켓서 1일 각 30가구

1인당 3회 지원…2⁓3회 방문땐 상담거쳐 복지서비스 연계

이미지 확대 갑작스런 생계 위기에 처한 시민들에게 지원될 ‘먹거리 꾸러미’. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 갑작스런 생계 위기에 처한 시민들에게 지원될 ‘먹거리 꾸러미’. 광주광역시 제공

세줄 요약 광주시는 실직·폐업·질병 등으로 갑작스러운 생계 위기를 겪는 시민을 위해 별도 심사 없이 햇반, 라면 등 간편식 꾸러미를 즉시 지원하는 ‘그냥드림’ 사업을 19일부터 본격 운영했다. 동구와 서구 두 곳에서 시작하며, 현장 선착순으로 하루 30가구까지 받을 수 있다. 실직·질병 위기 시민에 식료품 즉시 지원

동구·서구 두 곳서 선착순 하루 30가구 운영

첫 방문은 체크리스트만, 이후 상담 연계

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광주시는 실직이나 폐업, 질병 등으로 갑작스럽게 생계를 걱정해야 하는 위기에 처한 시민들을 위해 별도 심사 없이 햇반과 간편식 등 식료품을 즉시 지원하는 ‘그냥드림’ 사업을 19일부터 본격 시행한다.‘그냥드림’ 사업은 돌발적인 생계 위기를 겪는 시민들이 복잡한 증빙 절차 없이도 식료품을 지원받을 수 있도록 복지 문턱을 낮춘 사회 안전망이다. 당장 끼니를 걱정해야 하는 시민들이 심리적 부담 없이 도움을 요청할 수 있도록 설계됐다.이 사업은 동구 계림동의 동구푸드마켓과 서구 쌍촌동의 행복나눔푸드마켓 서구점 두 곳에서 시작된다. 운영 시간은 19일부터 매주 화요일과 목요일 오후 2시부터 5시까지이며, 지원 물품은 햇반과 라면 등 간편식 중심으로 구성된 2만원 상당의 먹거리 꾸러미다.지원은 1곳 당 하루 선착순 30가구이며, 당일 현장에서 대기한 순서대로 받을 수 있어 준비된 물량이 소진될 경우 마감될 수 있다.이용자는 1인당 총 3회까지 지원받을 수 있다. 첫 방문 때는 생계 곤란 여부를 확인하는 자가점검 체크리스트만 작성하면 즉시 물품 수령이 가능하다. 이후 2차와 3차 방문 때는 담당자와 상담을 통해 긴급복지 지원이나 통합 사례관리 등 실질적인 공적 복지서비스를 연계해 근본적인 자립을 돕는다.광주시는 이번 사업을 통해 물품 지원과 상담 연계를 병행함으로써 복지 사각지대를 해소하고, 위기 가구의 안정적인 생활 기반 마련을 적극 지원할 계획이다. 특히 오는 9월부터는 자치구당 1곳씩 운영 장소를 확대, 더욱 촘촘한 복지 안전망을 구축할 예정이다.박정환 복지건강국장은 “갑작스러운 위기로 힘겨운 시간을 보내는 시민들께서는 주저하지 말고 ‘그냥드림’ 코너를 이용해 주시길 바란다”며 “꼭 필요한 시민에게 먼저 전달될 수 있도록 성숙한 시민의식과 함께 어려운 이웃을 위한 시민과 기업들의 따뜻한 후원 참여도 부탁드린다”고 말했다.