“너 딱 걸렸어”…분실한 신분증 이용 들킨 ‘미성년자’ 줄행랑

세줄 요약 경남의 한 편의점에서 술을 사려던 미성년자가 신분증을 제시했는데, 그 신분증은 계산대 아르바이트생이 6개월 전 분실한 본인 주민등록증이었다. 아르바이트생이 얼굴과 명찰을 확인하며 추궁하자 손님은 당황해 밖으로 달아났고, 경찰에 신고됐다. 미성년자, 편의점서 술 구매 시도

아르바이트생 분실 신분증 제시

정체 들통나자 편의점 밖으로 도주

이미지 확대 15일 JTBC ‘사건반장’은 경남의 한 편의점에서 아르바이트를 하고 있는 20대 대학생 A씨의 제보를 보도했다. A씨는 술을 구매하려던 손님에게 신분증 제시를 요구했는데, 손님이 보여준 신분증은 6개월 전 A씨 본인이 잃어버렸던 것이었다. JTBC ‘사건반장’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 15일 JTBC ‘사건반장’은 경남의 한 편의점에서 아르바이트를 하고 있는 20대 대학생 A씨의 제보를 보도했다. A씨는 술을 구매하려던 손님에게 신분증 제시를 요구했는데, 손님이 보여준 신분증은 6개월 전 A씨 본인이 잃어버렸던 것이었다. JTBC ‘사건반장’ 캡처

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편의점에서 술을 사려던 미성년자가 신분을 확인하려는 아르바이트생에게 주민등록증을 내밀었는데 알고 보니 계산대에 있던 아르바이트생이 몇 달 전 잃어버린 신분증이었다.지난 15일 JTBC ‘사건반장’은 경남의 한 편의점에서 아르바이트하고 있는 20대 대학생 A씨의 사연을 전했다. A씨는 편의점에서 일하던 도중 앳된 얼굴의 손님이 소주 5병과 맥주 2캔을 구입하려고 하자 신분증을 요구했다. 그런데 이 손님이 제시한 신분증은 A씨가 6개월 전 분실했던 본인의 신분증이었다.A씨는 “처음에는 손가락으로 사진을 가리고 보여줘서 생년월일을 먼저 봤다. 그때는 ‘나와 동갑이네’ 정도로 생각했는데, 이름까지 똑같아서 신기하게 생각했다”고 전했다. 이어 “신분증을 가져와서 확인했는데 내 사진이 들어있었다”며 “너무 당황스러워서 계속 손님 얼굴과 신분증을 번갈아 가면서 봤다”고 했다.A씨의 반응에 위화감을 느낀 손님은 “내 친구 신분증과 바뀐 것 같다”면서 친구와 연락하는 시늉을 했다. 그는 이후 “가봐도 되겠느냐”고 묻자, A씨는 “이 신분증은 내 것”이라고 밝혔다.손님은 A씨의 유니폼에 달린 명찰을 확인한 후 크게 당황했다. A씨가 “신분 도용한 것 아니냐”고 따지자 손님은 편의점 밖으로 도주했다.A씨는 “미성년자였던 손님이 그걸 주운 후 계속 사용했던 것 같다”면서 “신분증과 실제 얼굴이 다른 경우가 꽤 있는데 내 얼굴이라서 잡을 수 있었다”고 말했다. 현재 A씨는 도망간 손님을 경찰에 신고한 상태로 알려졌다.