“애국가 과한 창법” 논란에 밴드 큰그림 엄지영 사과문

세줄 요약 프로야구 경기 시작 전 애국가를 부른 밴드 큰그림의 엄지영이 과한 기교와 애드리브 창법 논란에 사과했다. 밴드 측은 애국가로 불편을 드려 죄송하다며 준비와 기량이 부족했다고 밝혔다. 누리꾼들은 비판과 응원을 함께 보냈다. 경기 전 애국가 창법 논란, 과한 기교 지적

밴드 큰그림 인스타 사과문 게시, 불편 언급

누리꾼 비판·응원 교차, 빠른 사과 긍정

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프로야구 경기 시작 전 애국가 가수로 초청된 밴드 큰그림의 엄지영이 창법을 둘러싼 논란에 사과했다.17일 밴드 큰그림은 인스타그램 계정에 “애국가로 불편을 드려 죄송하다”는 사과문을 올렸다.전날 큰그림의 보컬 엄지영은 창원NC파크에서 열린 2026 프로야구 KBO리그 정규시즌 홈경기에 앞서 애국가를 불렀다.그러나 화려한 기교와 편곡 수준의 애드리브 창법을 놓고 온라인상에서 갑론을박이 이어졌다.“애국가는 애국가답게 불러야 한다”, “기교가 지나치다” 등의 반응이 쏟아진 가운데 “미국 프로경기에서 성조가(미국의 국가)를 부르는 창법을 따라 한 것 같다”는 의견도 있었다.큰그림은 사과문에서 “애국가를 준비하며 생각, 기량이 많이 짧았다”면서 “저에겐 정말 크고 설레는 무대였는데 NC 측 여러분께도 누가 된 것 같아 정중히 사과드린다”고 밝혔다.이어 “비판의 댓글, 위로의 DM 모두 감사하다. 더 낮은 자세로 노력해서 좋은 무대로 찾아뵙겠다”면서 “무엇보다 애국가로 불쾌하셨을 모든 분들께 다시 한번 고개 숙여 진심으로 사과드린다”고 전했다.비판적인 의견을 냈던 누리꾼들은 큰그림 측 사과에 “많은 비판에 놀라고 상처도 많이 받았을 텐데 한 단계 성장하는 계기가 되면 좋겠다”, “빠른 사과 좋다” 등 응원과 격려를 보냈다.프로야구 경기 애국가 창법 논란은 과거에도 여러 차례 있었다. 2012년 프로야구 올스타전에서 애국가를 부른 가수 소향이 “사실상 편곡”이라는 지적을 받았다. 2022년 그룹 아스트로의 라키도 ‘자신만의 편곡’을 가미한 애국가 창법으로 “그냥 담담하게 부르는 게 낫다”는 비판을 받았다.