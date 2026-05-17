“베이징 문지방 닳는다” 트럼프 방중 나흘만에 푸틴 중국 방문

지난해 말부터 서방 정상 앞다퉈 중국 방문

관영 언론 “세계가 중국 시간에 맞춰 돌아가”

이미지 확대 [베이징=AP/뉴시스] 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 15일(현지 시간) 중국 베이징 중난하이에서 시진핑 중국 국가주석의 설명을 들으며 함께 걷고 있다. 2026.05.15. 닫기 이미지 확대 보기 [베이징=AP/뉴시스] 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 15일(현지 시간) 중국 베이징 중난하이에서 시진핑 중국 국가주석의 설명을 들으며 함께 걷고 있다. 2026.05.15.

이미지 확대 [베이징=AP/뉴시스] 시진핑(가운데) 중국 국가주석이 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장과 함께 3일(현지 시간) ‘중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 기념 열병식이 열리는 베이징 톈안먼 광장으로 걸어오고 있다. 2025.09.03. 닫기 이미지 확대 보기 [베이징=AP/뉴시스] 시진핑(가운데) 중국 국가주석이 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장과 함께 3일(현지 시간) ‘중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 기념 열병식이 열리는 베이징 톈안먼 광장으로 걸어오고 있다. 2025.09.03.

세줄 요약 트럼프 대통령의 방중이 끝난 뒤 푸틴 러시아 대통령과 샤리프 파키스탄 총리가 잇따라 중국을 방문해 시진핑 주석과 회담했다. 중국은 미중·중러·중파 연쇄 회담을 통해 이란 전쟁과 국제 분쟁의 중재자 역할을 부각하고 있다. 트럼프 방중 직후 푸틴·샤리프 연쇄 방중

시진핑, 이란 전쟁 포함 중재자 역할 부각

중러 에너지·북극항로 협력도 논의 전망

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미국과 러시아의 두 정상이 같은 달 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 회담하는 전례 없는 외교 일정이 예고된 가운데 이란 전쟁 돌파구가 마련될지 주목된다.중국 외교부는 19~20일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국을 방문한다고 밝혔으며, 이란과 미국을 중재하는 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리도 23일부터 3일간 중국을 찾는다고 전했다.시 주석은 이란 전쟁 문제 해결을 위한 뾰족한 수를 내놓지 못한 미중 정상회담에 이어 러시아, 파키스탄 정상과의 연쇄 회담을 통해 중동 평화를 포함한 국제 분쟁의 ‘해결사’로 나섰다.중국 관영 글로벌타임스는 지난해 12월 말부터 이어진 잇단 서방 정상들의 방문에 대해 “세계가 중국의 시간에 맞추고 있다”면서 중국이 혼란스러운 국제 정세에 안정과 확실성을 제공한다고 주장했다.러시아 크렘린은 도널드 트럼프 대통령의 중국 국빈 방문이 마무리된 직후 푸틴 대통령의 방중 사실을 발표하면서 “국제 문제도 정상 간 회담 의제에 포함될 것”이라고 밝혔다.푸틴 대통령은 그동안 20차례 이상 중국을 방문했으며, 가장 최근에는 지난 9월 김정은 북한 국무위원장과 함께 2차 세계대전 종전 기념 열병식을 베이징 톈안먼 망루에서 참관했다.트럼프 대통령과 시 주석은 4년 이상 진행 중인 우크라이나 전쟁과 지난 2월 28일 발발한 이란 전쟁에 대해 논의했지만 별다른 돌파구를 찾지 못했다.크렘린은 중러 정상이 이란 전쟁 등 국제 현안뿐 아니라 석유·가스 공급, 북극 항로 등 무역 및 경제 협력도 논의할 것이라고 밝혔다.중국 측은 시 주석이 트럼프 대통령을 만난 지 나흘 만에 푸틴 대통령과 회담하는 것을 두고 3월로 예정됐던 미중 정상회담이 이란 전쟁으로 연기된 데 따른 ‘우연’이라고 주장했다.푸틴 대통령의 중국 방문은 올해 초 이미 조율된 일정이란 설명이다. 하지만 미국과 러시아 정상을 연달아 만나는 것은 시 주석의 외교적 영향력을 과시하는 것으로 평가된다.특히 프랑스, 독일, 영국, 스페인 등 서방 주요 정상들이 올해 상반기 앞다퉈 시 주석을 예방한 것은 트럼프 행정부의 일방적 외교정책으로 중국이 누리는 ‘반사효과’란 분석이 나온다.파키스탄은 샤리프 총리의 중국 방문에 대해 올해 양국 수교가 75주년을 맞았을 뿐 아니라 양국은 시 주석의 핵심 프로젝트 일대일로(육·해상 실크로드)를 통해 강한 신뢰 관계를 맺고 있다고 강조했다.샤리프 총리의 방중에 앞서 지난달 25일부터 일주일간 아시프 알리 자르다리 파키스탄 대통령이 중국을 찾았다.중국 외교 수장인 왕이 외교부장은 미중 정상회담을 앞두고 파키스탄에 호르무즈 해협 개방 문제 해결에 적극적으로 나서 달라고 요청했다.