청주서 승용차 음주사고로 오토바이 운전자 사망

세줄 요약 청주 청원구 내수읍 사거리에서 30대 남성 A씨가 음주 상태로 승용차를 몰다 마주 오던 오토바이를 들이받아 20대 B씨가 숨졌다. 경찰은 A씨를 도로교통법 위반 혐의로 현행범 검거했고, 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 알려졌다. 청주 사거리 음주운전 사고 발생

승용차-오토바이 충돌로 20대 사망

30대 운전자 현행범 검거 및 조사

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음주운전 사고로 오토바이 운전자를 숨지게 한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.충북 청주청원경찰서는 도로교통법 위반(음주운전) 등의 혐의로 A씨를 현행범으로 검거해 조사하고 있다고 17일 밝혔다.그는 전날 오후 11시쯤 청주시 청원구 내수읍 사거리에서 음주 상태로 승용차를 몰다가 마주 오던 오토바이를 들이받아 B(20대)씨를 숨지게 한 혐의를 받는다.A씨 혈중알코올농도는 면허 취소(0.08% 이상) 수준으로 알려졌다.경찰은 A씨의 신호 위반 여부도 조사중이다.