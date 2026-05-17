“내연녀 있지?” 남편 때려 숨지게 한 60대 아내…2심서 징역 3년

‘징역 2년’ 원심보다 항소심서 형량 늘어

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세줄 요약 남편에게 내연녀가 있다는 망상에 빠져 나흘간 주먹과 막대기로 수백 차례 폭행해 숨지게 한 60대 아내가 항소심에서 징역 3년을 선고했다. 재판부는 범행 수법이 매우 좋지 않고 유족의 엄벌 탄원이 있다며 원심을 깨고 형을 높였다. 내연녀 망상으로 남편 폭행, 사망

나흘간 숙박시설·주거지서 수백 차례 구타

항소심, 원심 파기하고 징역 3년 선고

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남편이 외도하고 있다는 망상에 빠져 나흘간 지속적으로 폭행해 숨지게 한 60대 여성이 항소심에서 원심보다 더 무거운 형을 선고받았다.대구지법 형사항소1-2부(부장 왕해진)는 상해치사 혐의로 기소된 A(61)씨에 대한 항소심에서 징역 2년을 선고한 원심을 파기하고 징역 3년을 선고했다고 17일 밝혔다.A씨는 2024년 6월 나흘에 걸쳐 전남 광양, 경북 포항에 위치한 숙박시설과 주거지에서 남편 B(59)씨를 주먹과 막대기로 수백 차례 때려 사망에 이르게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. B씨는 아내의 무차별적인 폭행으로 의식을 잃고 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 같은 해 9월 끝내 숨졌다.A씨는 수년 전부터 남편에게 내연녀가 있다는 망상에 사로잡혀 수시로 추궁해온 것으로 드러났다. 범행 당일에도 같은 이유로 말다툼을 벌인 것으로 조사됐다.재판부는 “A씨는 형사처벌 전력이 없고 범행 뒤 119 구급대에 신고했다”며 “다만 범행 수법과 내용에 비추어 죄질이 좋지 않고 B씨의 여동생들이 엄벌을 탄원하는 점을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.