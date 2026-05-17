채용공고·로맨스스캠에 속아…캄보디아 감금된 한인 2명 구출

세줄 요약 캄보디아에서 SNS 채용공고와 로맨스스캠에 속아 감금된 한국인 2명이 현지 경찰과 한국 경찰의 공조로 잇따라 구출됐다. 장애인 특별 채용을 미끼로 끌려간 30대 남성은 대사관에 구조를 요청했고, 온라인으로 만난 중국인 남성을 찾으러 간 20대 여성도 하루 만에 구조됐다. SNS 채용공고·로맨스스캠 감금 피해 잇따라 발생

캄보디아 경찰·한국 경찰 공조로 한국인 2명 구출

일자리 미끼 납치·감금 반복, 각별한 주의 당부

이미지 확대 캄보디아에 A씨를 감금한 일당이 올린 구인 광고 글. 경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 캄보디아에 A씨를 감금한 일당이 올린 구인 광고 글. 경찰청 제공

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캄보디아에서 감금됐던 한국인 2명이 양국 치안 당국과 현지 경찰의 공조로 잇따라 구출됐다.17일 경찰청에 따르면 지난 7일 캄보디아 시아누크빌 지역 호텔에 감금됐던 30대 한국 남성 A씨가 현지 경찰에 구출됐다. 장애가 있는 A씨는 소셜미디어(SNS)에 올라온 ‘장애인·사회적 약자를 위한 특별 채용공고’를 보고 베트남을 거쳐 캄보디아로 향했다.한 달 넘게 일자리를 구하지 못한 채 감금됐던 A씨는 탈출을 시도하다가 붙잡혔다. 이후 그는 욕설과 함께 2만 달러를 요구하는 협박에 시달렸고, 주캄보디아 한국대사관에 이메일로 구조를 요청했다.중국인 3명이 A씨를 데리고 호텔 밖으로 도주하려 했지만 경찰은 신고 접수 9시간 만에 감금 용의자들을 검거하고 A씨를 구출했다. 경찰은 채용 공고를 미끼로 A씨를 캄보디아로 보낸 브로커 등에 대해 수사를 이어가고 있다.지난 10일에는 캄보디아 프놈펜에서 20대 한국 여성 B씨에 대한 감금 신고가 접수됐다. B씨는 온라인으로 알게 된 중국인 남성을 만나기 위해 캄보디아로 향했다. 현지에 감금된 그는 “돈을 주지 않으면 보내주지 않는다”는 협박을 받았고, 한국과 캄보디아 경찰관이 합동 근무하는 코리아전담반은 신고 접수 하루 만에 B씨를 구조하고 중국인 피의자를 검거했다. 경찰은 B씨가 ‘로맨스 스캠’에 휘말린 것으로 보고 있다.경찰은 경찰청과 코리아전담반, 국가정보원, 현지 경찰 등이 참여하는 실시간 국제 공조 체계가 빠른 구출로 이어졌다고 설명했다. 박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리는 “캄보디아 등 동남아 국가에서 일자리 알선을 빙자한 납치·감금 사건 등이 반복되는 만큼 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.