[속보] “80대男, 인천 공원서 10대 4명 폭행” 신고 접수…경찰 수사 착수

세줄 요약 인천 남동구의 한 공원에서 80대 남성이 10대 4명을 폭행했다는 112 신고가 접수돼 경찰이 수사에 들어갔다. 피해 학생들은 얼굴과 팔 등을 맞았다고 주장했고, 경찰은 A씨와 학생들을 상대로 정확한 경위를 조사할 예정이다. 인천 공원서 80대 남성, 10대 4명 폭행 신고

피해 학생들, 얼굴·팔 맞았다고 주장

경찰, A씨와 학생들 상대로 경위 조사

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인천의 한 공원에서 80대 남성이 학생들을 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.17일 인천 남동경찰서에 따르면 전날 오후 3시쯤 인천시 남동구 한 공원에서 10대 4명이 80대 A씨로부터 폭행당했다는 112 신고가 들어왔다.피해자들은 A씨가 얼굴과 팔 부위 등을 때렸다고 주장한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨와 피해 학생들을 상대로 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.경찰 관계자는 “아직 구체적인 수사 전이어서 사실관계를 확인할 예정”이라며 “A씨의 아동복지법 위반 여부 등을 조사하겠다”고 전했다.