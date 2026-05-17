“그냥 심심해서”…새총으로 쇠구슬 쏜 60대 아버지·20대 아들 입건

택시 유리창 파손…인명 피해는 없어

청주 청원경찰서, ‘특수재물손괴 혐의’ 부자 입건

이미지 확대 경찰 자료사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰 자료사진. 연합뉴스

세줄 요약 충북 청주에서 60대 아버지와 20대 아들이 새총으로 쇠구슬을 쏴 택시 2대의 유리창을 깨뜨려 특수재물손괴 혐의로 입건했다. 승객이 타고 있던 택시도 있었지만 다친 사람은 없었고, 아버지는 심심해서 쐈다고 진술했다. 청주 도로서 새총 쇠구슬 발사, 택시 2대 파손

승객 탑승 택시 포함, 인명 피해는 발생하지 않음

60대 아버지·20대 아들 특수재물손괴 입건

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

새총으로 쇠구슬을 쏴 손님이 탑승한 택시를 파손한 부자(父子)가 경찰에 붙잡혔다.17일 충북 청주 청원경찰서는 특수재물손괴 혐의로 아버지 A(60대)씨와 아들 B(20대)씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.A씨는 지난 14일 오전 11시 50분쯤 청주시 청원구 율량동의 한 도로에서 택시 2대를 향해 새총으로 쇠구슬을 쏴 차량 유리창을 깨트린 혐의를 받는다.택시 1대에는 승객도 타고 있었으나, 쇠구슬이 유리창만 파손한 채 튕겨 나가 다친 사람은 없었다.피해자의 신고를 받은 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 이들을 특정했다.A씨는 B씨가 운전하는 1t 화물차 조수석에서 창문을 열고 이같이 범행한 것으로 전해졌다.A씨는 경찰 조사에서 “그냥 심심해서 쏴봤다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.