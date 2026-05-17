한밤중 충돌사고 오토바이 20대 끝내 숨져… 만취 승용차 30대 현행범 체포

세줄 요약 청주 내수읍 교차로에서 전날 밤 승용차와 오토바이가 충돌해 20대 오토바이 운전자가 심정지 상태로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 경찰은 승용차 운전자 30대 A씨의 혈중알코올농도가 면허 취소 수치였다고 보고 음주운전 현행범으로 체포해 신호 위반 여부 등을 조사하고 있다. 청주 교차로서 승용차·오토바이 충돌 사고

20대 오토바이 운전자 심정지 후 끝내 사망

승용차 운전자 혈중알코올농도 면허취소 수치

이미지 확대 지난 16일 오후 11시쯤 청주시 내수읍 묵방리 입구 삼거리 교차로에서 승용차와 오토바이가 충돌하는 사고가 나 20대 오토바이 운전자가 숨졌다. YTN 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 16일 오후 11시쯤 청주시 내수읍 묵방리 입구 삼거리 교차로에서 승용차와 오토바이가 충돌하는 사고가 나 20대 오토바이 운전자가 숨졌다. YTN 보도화면 캡처

이미지 확대 지난 16일 오후 11시쯤 청주시 내수읍 묵방리 입구 삼거리 교차로에서 승용차와 오토바이가 충돌하는 사고가 나 20대 오토바이 운전자가 숨졌다. YTN 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 16일 오후 11시쯤 청주시 내수읍 묵방리 입구 삼거리 교차로에서 승용차와 오토바이가 충돌하는 사고가 나 20대 오토바이 운전자가 숨졌다. YTN 보도화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 청주에서 30대가 운전하던 승용차와 오토바이가 충돌하는 사고가 나 1명이 숨졌다.16일 경찰 등에 따르면 전날 오후 11시쯤 청주시 내수읍 묵방리 입구 삼거리 교차로에서 승용차와 오토바이가 충돌했다.이 사고로 20대 오토바이 운전자가 심하게 다쳐 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.사고 현장에 남은 오토바이는 앞바퀴가 사라졌으며 형체를 알아보기 어렵게 망가졌다. 승용차 역시 조수석 문이 심하게 파손됐다.경찰 조사 결과 승용차 운전자 30대 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08％ 이상)였던 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 음주운전 혐의 현행범으로 체포해 신호 위반 여부 등 정확한 경위를 조사하고 있다.