추경호 ‘김부겸 차출론’ 겨냥…“대구 시민 기만하는 선거 공학”

“통합법 저지는 특정 후보용 셈법”

25조 규모 추경 두고는 “선심성 매표용”

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국민의힘 대구시장 경선 후보인 추경호(대구 달성) 의원이 23일 더불어민주당의 ‘김부겸 차출론’에 대해 강도 높게 비판했다.추 의원은 이날 오후 페이스북에 “민주당에서 김 전 총리의 대구시장 출마를 노골적으로 종용하고 있다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “수년 전 정계 은퇴를 선언하고, 경기도 양평에서 전원생활을 즐기고 계시던 분을 대구시민 앞에 다시 세우겠다는 집권당의 행태를 시민들께서 어떻게 받아들일지 두렵지도 않느냐”고 따져 물었다.그는 이어 “김 전 총리조차 본인에게 결단만 촉구하기보다는 집권당이 대구 발전 비전을 먼저 보여야 한다고 꼬집었다”며 “이는 상식적인 지적”이라고 강조했다.추 의원은 민주당이 국회 법제사법위원회에서 대구·경북 행정통합 특별법 처리를 보류했다는 점을 강조하며 비판 수위를 높였다. 그는 “그간 민주당과 정부는 온갖 핑계로 대구·경북 행정통합 특별법 처리를 가로막았다”면서 “오죽했으면 지역에서는 그 이유가 특정 후보를 내세우기 위한 ‘선거 셈법’이 아니겠느냐 하는 의구심이 컸는데, 이제 그 검은 속내와 기만적 행태가 점차 사실로 드러나는 것 같아 씁쓸하다”고 꼬집었다.이어 “통합은 막아놓고 지방선거에서는 대구의 미래를 이야기하는 것은 출구를 막아놓고 길을 안내하겠다는 억지와 다름없다”고 덧붙였다.그는 민주당과 정부, 청와대가 25조 원 규모의 추가경정예산안(추경)을 편성키로 한 데 대해서도 비판했다. 추 의원은 “지방선거를 앞두고 들고나온 ‘선심성 매표용 추경’부터, 대구·경북의 백년대계인 행정 통합조차 선거 공학으로 접근하는 집권당의 행태는 대구시민을 기만하는 것”이라며 “오직 실력과 진정성으로 대구 경제를 다시 힘차고 강하게 만들겠다”고 약속했다.