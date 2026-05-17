챔프전서 혈투 벌인 허훈과 이정현, 대표팀에서 공존 가능할까

세줄 요약 프로농구 챔프전에서 맞붙은 허훈과 이정현이 농구대표팀 예비명단에 함께 포함됐다. 두 선수 모두 볼을 오래 다루는 메인 핸들러라 역할 충돌 우려가 있지만, 허훈의 수비 헌신과 이정현의 외곽 득점이 맞물리면 시너지 가능성도 거론된다. 허훈·이정현, 대표팀 예비명단 동반 포함

메인 핸들러 겹침 속 공존 가능성 주목

월드컵 예선 앞두고 시너지 여부 관심

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프로농구 챔피언결정전에서 두 팀의 대표스타로 맞대결을 펼친 부산 KCC의 허훈과 고양 소노의 이정현이 모두 니콜라이스 마줄스 농구대표팀 감독의 부름을 받고 대표팀 예비명단에 포함되면서 이들이 어떤 모습을 보일지 관심이다.특히 이들은 소속팀에서 볼을 주로 다루는 메인 핸들러로 역할이 충돌하거나 겹치는 것 아니냐는 지적이 나오기 때문이다. 실제로 허훈의 경기 스타일은 볼을 오래 지키며 게임 조율과 돌파, 외곽슛 등을 지원하는 것이 장점이다. 이정현 역시 볼을 오래 간수하면서 빅맨과의 픽앤롤 플레이를 통한 돌파나 외곽슛을 강점으로 한다.두 사람이 동시에 국가대표로 활약한다면 이번이 두 번째다. 첫 번째는 2023년 열린 2022 항저우 아시안게임으로 당시 허훈은 김선형(수원 kt)과 함께 주축 가드로 한국 대표팀을 이끌었다. 반면 이정현은 허훈이나 김선형에 밀린 보조 멤버였다.하지만 이번에는 경우가 다르다. 대표팀은 이현중이 부동의 주득점원이지만 이현중이 막혔을 경우 그다음 득점원으로는 정밀한 외곽포를 장착한 이정현이 득점원으로 활약했다. 실제로 2026 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아예선 중국과의 1~2차전은 물론 대만, 일본과의 경기에서 이정현의 활약은 눈부셨다.다만 허훈이 챔프전 기간 득점에 대한 욕심을 내려놓고 강력한 수비로 헌신의 아이콘으로 거듭나면서 두 사람이 함께 기용되면 시너지 효과를 발휘할 것이라는 전망도 있다.허훈도 3년 만의 대표팀 복귀 가능성에 의욕을 보이고 있다. 그는 “국가대표팀에 가는 것은 모두의 꿈이다. 책임감을 갖고 최선을 다하겠다”면서 “좋은 선수들이 많은 만큼 같이 잘해보겠다”고 의지를 다졌다.신기성 KBSN해설위원은 17일 “두 선수가 동시 기용보다는 상황에 맞춰서 기용될 가능성이 크다”면서 “국가대표라는 무게감을 갖고 욕심을 버린다면 두 선수의 동시기용이 시너지 효과가 날 수 있다”고 말했다.7월3일과 6일 경기 고양에서 열리는 대만과 일본과의 월드컵 예선전은 본선을 향한 중요한 관문이다. 지난 3월 취임한 마줄스 감독으로서도 첫 승리는 물론 두 경기를 반드시 잡아야만 본선 진출을 장담할 수 있다. 대표팀은 6월 1일 소집돼 약 한 달간 강화 훈련에 돌입하며 최종 엔트리 12명은 경기 전날 테크니컬 미팅을 통해 확정될 예정이다.