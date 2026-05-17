천안 소상공인 등 146명, 장기수 후보 지지 선언

세줄 요약 천안지역 소상공인과 이동노동자 146명이 장기수 더불어민주당 천안시장 후보 지지를 선언했다. 이들은 장 후보가 지역화폐 활성화를 통해 골목상권을 살리고, 시민 삶에 닿는 실질적 변화를 만들 적임자라고 평가했다. 장 후보는 현장 목소리를 듣고 함께 뛰겠다고 밝혔다. 천안 소상공인·이동노동자 146명 지지 선언

지역화폐 활성화 통한 골목상권 회복 기대

장 후보, 현장 목소리 반영한 천안 약속

이미지 확대 천안지역 소상공인 및 이동노동자 146명이 장기수 민주당 후보 지지를 선언하고 있다. 장 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 천안지역 소상공인 및 이동노동자 146명이 장기수 민주당 후보 지지를 선언하고 있다. 장 후보 캠프 제공

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장기수 더불어민주당 천안시장 후보는 천안지역 소상공인 및 이동노동자 146명이 지지를 선언했다고 17일 밝혔다.이들은 지지 선언문을 통해 “거창한 구호보다 중요한 것은 시민 삶에 직접 닿는 실질적인 변화”라며 “장 후보는 골목 경제를 다시 뛰게 하고 서민의 삶을 보듬어낼 가장 확실한 적임자”라고 주장했다.이어 “장 후보는 지역화폐 활성화를 통해 얼어붙은 골목상권에 따뜻한 온기를 불어넣고, 돈이 지역 안에서 돌며 지역경제가 다시 활력을 찾는 선순환 구조를 만들어낼 후보”라고 평가했다.장 후보는 “비가 오나 눈이 오나 각자의 자리에서 묵묵히 지역경제와 시민의 일상을 지켜내고 있는 소상공인과 이동노동자 여러분께 깊이 감사드린다”고 화답했다.그러면서 “소상공인과 이동노동자의 삶이 안정되어야 지역경제도 살아날 수 있다”며 “현장의 목소리를 가까이 듣고, 노동과 삶의 가치가 정당하게 존중받는 천안을 만들기 위해 끝까지 함께 뛰겠다”고 강조했다.