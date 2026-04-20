거침없는 李 지지율, 65.5% 최고치 경신… “원유 대량 확보 등 효과” [리얼미터]

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거침없는 李 지지율, 65.5% 최고치 경신… “원유 대량 확보 등 효과” [리얼미터]

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-20 09:38
수정 2026-04-20 10:20
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인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) 뉴델리의 한 호텔에서 열린 동포만찬간담회에서 조상현 재인도 한인회 총연합회장의 환영사에 박수를 치고 있다. 2026.4.19 연합뉴스
인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 19일(현지시간) 뉴델리의 한 호텔에서 열린 동포만찬간담회에서 조상현 재인도 한인회 총연합회장의 환영사에 박수를 치고 있다. 2026.4.19 연합뉴스


이재명 대통령의 국정수행 지지도가 취임 후 최고치를 기록했다는 여론조사 결과가 20일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 13~17일 전국 18세 이상 2519명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 65.5%로 나타났다. 이는 전주 대비 3.6%포인트 상승한 수치다.

이 업체 조사에서 지지도가 65%대를 넘어선 것은 이번이 처음으로, 기존 최고치는 지난해 7월 2주차 64.6%였다.

국정수행 부정평가는 30.0%로 전주 대비 2.8%포인트 하락했다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.5%로 집계됐다.

리얼미터는 “중동 위기 속 원유 대량 확보 및 코스피 6200선 회복 등 경제·에너지 안보 성과가 지지율 상승을 견인했다”며 “이스라엘에 대한 강경 인권 발언, 현직 대통령 최초 세월호 12주기 참석 등으로 중도층과 청년층의 지지를 확대했다”고 분석했다.

지역별로는 인천·경기가 지난주보다 5.2%포인트 오른 57.7%를 기록하며 가장 큰 상승폭을 보였다. 서울(59.3%)은 3.0%포인트, 부산·울산·경남(60.1%)은 2.4%포인트 상승했다. 대구·경북 역시 2.4%포인트 올라 48.5%를 기록했다.

연령대별로는 20대가 50.1%로 8.3%포인트 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 30대(55.2%)가 5.0%포인트, 70대 이상(60%)이 3.9%포인트 올랐다. 40대(76%)와 60대(67.8%)도 각각 3.4%포인트, 2.8%포인트 상승했다.

이념 성향별로는 중도층(69.1%)과 진보층(90.9%) 지지도가 각각 7.4%포인트, 3.8%포인트 상승했다. 반면 보수층 지지도(35%)는 3.4%포인트 하락했다.

이번 대통령 국정수행 지지도 조사는 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 5.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
이정수 기자
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