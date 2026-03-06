李 대통령 지지율 65%…취임 후 다시 최고치 [한국갤럽]

닫기 이미지 확대 보기
이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.24
청와대통신사진기자단
청와대통신사진기자단
이재명 대통령의 국정 지지율이 지난해 7월 기록한 취임 이후 최고치를 다시 찍었다는 여론조사 결과가 6일 나왔다.
한국갤럽이 지난 3~5일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 조사해 이날 발표한 결과에 따르면 이 대통령의 직무수행에 관한 긍정 평가는 65%로 집계됐다.
이는 직전 조사보다 1%포인트(p) 오른 것으로, 지난해 7월 4일 기록했던 최고치와 동률이다.
‘잘못하고 있다’는 응답은 25%로 직전 조사보다 1%p 떨어졌으며 ‘의견 유보’는 10%였다.
직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’(18%)이 가장 많이 꼽혔다. 이어 ‘부동산 정책’(16%), ‘외교’(11%), ‘전반적으로 잘한다’(10%) 등의 순이었다.
부정 평가 이유로는 ‘부동산 정책’·‘경제·민생’(이상 13%), ‘법을 마음대로 변경’(8%), ‘독재·독단’(7%) 등이 꼽혔다.
정당 지지도는 더불어민주당이 46%, 국민의힘이 21%를 각각 기록했다. 직전 조사 대비 민주당은 3%p 올랐고 국민의힘은 1%p 내렸다.
조국혁신당은 3%, 개혁신당 2%, 진보당과 기본소득당은 각 1%로 집계됐다. 무당층은 26%다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%, 접촉률은 44.7%, 응답률은 11.9%다.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지