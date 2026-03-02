이대통령 지지율 6주 만에 ‘하락’…“사회적 갈등 부각된 듯” [리얼미터]

李대통령 지지도 57.1%…1.1% 포인트↓

민주당 47.1%·국민의힘 33.8%

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 1일(현지시간) 싱가포르 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.03.01 뉴시스

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 6주 만에 하락하며 57.1%를 기록했다는 여론조사 결과가 2일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 23~27일 전국 18세 이상 2507명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자의 비율은 57.1%로, 직전 조사보다 1.1% 포인트 하락했다.부정 평가는 1.0% 포인트 상승해 38.2%를 기록했다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.7%로 집계됐다.리얼미터는 “금융·수출 등 경제 지표 호조에도 불구하고 행정통합 과정의 지역 형평성 논란과 촉법소년 연령 하향 공론화 등 사회적 갈등이 부각되면서 6주 만에 소폭 하락했다”며 “특히 서울과 영남권이 하락세를 보였는데 특정 지역 소외감과 부동산 가격 하락 전환으로 인한 자산 불안 심리가 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다”고 분석했다.지난달 26~27일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 47.1%, 국민의힘은 33.8%의 지지율을 기록했다.민주당은 전주 대비 1.5% 포인트 떨어진 반면 국민의힘은 1.2% 포인트 올랐다. 양당 간 격차는 지난주 16.0% 포인트에서 13.3% 포인트로 좁혀졌으나 5주 연속 오차범위 밖의 차이를 이어갔다.조국혁신당은 3.3%, 개혁신당은 2.2%, 진보당은 1.1%로 각각 집계됐다. 무당층은 10.0%였다.두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다.대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 5.4%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.