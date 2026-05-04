LPGA투어에 코르다 천하 다시 오나…맨먼저 시즌 3승

세줄 요약 넬리 코르다가 LPGA 리비에라 마야 오픈 최종 라운드에서 3타를 줄여 우승했다. 시즌 개막전과 메이저 셰브론 챔피언십에 이어 2주 연속이자 시즌 3승째를 기록했고, 통산 18승과 각종 랭킹 1위를 지켰다. 넬리 코르다, LPGA 리비에라 마야 오픈 우승

시즌 3승 달성, 통산 18승으로 상승

한국 선수 주수빈 8위, 강민지 공동 9위

이미지 확대 우승 트로피를 들고 활짝 웃는 넬리 코르다. 닫기 이미지 확대 보기 우승 트로피를 들고 활짝 웃는 넬리 코르다.

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넬리 코르다(미국)가 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 시즌 3승 고지에 올랐다.코르다는 4일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 LPGA투어 리비에라 마야 오픈(총상금 250만달러) 최종 라운드에서 3타를 줄여 최종 합계 17언더파 271타로 우승했다.아르삐차야 유볼(태국)을 4타차로 넉넉하게 따돌린 코르다는 시즌 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스, 그리고 지난주 메이저 대회 셰브론 챔피언십에 이어 이번 시즌 세번째 우승 트로피를 안았다.2승씩 올린 김효주, 해나 그린(호주)을 앞질러 맨먼저 시즌 3승을 달성했다. 통산 우승은 18승으로 늘었다.셰브론 챔피언십에 이어 2주 연속 우승이기도 하다.코르다는 올헤 참가한 6차례 대회에서 우승-준우승-준우승-준우승-우승-우승이라는 엄청난 기세를 이어갔다.2024년 7승을 쓸어담았던 기세를 재현할 조짐이다.상금랭킹, 올해의 선수 포인트, CME로브 포인트, 평균타수, 세계랭킹 등 모든 지표에서 1위를 질주했다.마지막 18번 홀(파5)에서 하마트면 더블보기를 할 뻔 했지만 보기로 막아낸 코르다는 방송 인터뷰에서 “깔끔한 경기를 펼쳤지만 마지막 홀에서는 겸손해졌다”며 “우리는 같은 노력을 기울이지만 알 수 없는 것이 골프”라고 말했다.주수빈이 8위(6언더파282타)로 한국 선수 가운데 가장 좋은 성적을 냈다. 통산 두 번째 톱10이다.강민지가 공동 9위(5언더파 283타), 임진희는 공동 13위(4언더파 284타), 황유민은 공동 20위(3언더파 285타)로 대회를 마무리했다.