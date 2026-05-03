부모 차로 만취 운전한 10대 여대생…차량 뒤집혀 동승자 사망

세줄 요약 강원 동해시 망상동 대진해수욕장 인근 도로에서 19세 대학생 A양이 부모의 모닝 승용차를 몰다 전복 사고를 냈다. 차량에는 10대 3명이 타고 있었고, 조수석에 있던 B양이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. A양은 면허 정지 수준의 음주 상태였다. 동해시 도로서 10대 대학생 음주 전복 사고 발생

부모 차 몰던 A양, 동승자 1명 사망

면허 정지 수준 음주 상태로 조사

이미지 확대 3일 오전 강원 동해시 망상동 한 도로에서 모닝 승용차가 전복되는 사고가 발생해 소방대원들이 구조 작업을 벌이고 있다. 강원특별자치도소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 3일 오전 강원 동해시 망상동 한 도로에서 모닝 승용차가 전복되는 사고가 발생해 소방대원들이 구조 작업을 벌이고 있다. 강원특별자치도소방본부 제공

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강원 동해시의 한 도로에서 만취한 10대 대학생이 운전하던 차량이 전복되는 사고가 발생해 1명이 숨졌다.3일 경찰에 따르면 이날 오전 1시 24분쯤 동해시 망상동 대진해수욕장 인근 도로에서 A(19)양이 몰던 모닝 승용차가 뒤집혔다. 차량에는 A양 등 10대 3명이 타고 있었다.이 사고로 조수석에 타고 있던 B(19)양이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. A양과 뒷좌석에 타고 있던 C(19)양은 찰과상 등을 입어 병원에서 치료받고 있다.A양은 사고 당시 혈중알코올농도 0.062%의 면허 정지 수준의 음주 상태에서 운전한 것으로 조사됐다.대학생인 A양은 부모의 차를 몰다가 사고를 낸 것으로 알려졌다.경찰은 A양 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.