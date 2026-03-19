李대통령 지지율 60.3%…유가 대응·민생 대책에 상승

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 2주 연속 상승하며 7개월 만에 60%대를 회복했다는 여론조사 결과가 19일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 9~13일 전국 만 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 60.3%로 집계됐다. 이는 직전 조사 대비 2.1% 포인트 상승한 수치다.부정 평가는 35.0%로 2.1% 포인트 하락했고, ‘잘 모름’ 응답은 4.7%였다.이 대통령의 지지율이 60%대를 회복한 것은 지난해 7월 이후 약 7개월 만이다.리얼미터는 중동 사태로 국제 유가가 급등하고 물가 불안이 커진 상황에서 정부가 ‘석유 최고가격제’와 ‘조기 추경’ 등 민생 안정 대책을 신속히 내놓은 점이 지지율 상승 요인으로 작용한 것으로 분석했다.지역별로는 대전·세종·충청이 64.5%로 8.6% 포인트 상승하며 가장 큰 폭의 오름세를 보였고, 서울은 59.8%로 5.0% 포인트 상승했다. 인천·경기는 60.7%, 부산·울산·경남은 53.7%로 각각 상승했다. 반면 광주·전라는 84.1%, 대구·경북은 41.8%로 소폭 하락했다.연령별로는 60대(64.9%)와 20대(49.8%)에서 각각 9.2% 포인트, 8.8% 포인트 상승하며 지지율 반등을 이끌었다. 반면 40대는 64.2%로 6.6% 포인트 하락했고, 70대 이상도 54.2%로 소폭 감소했다.이념 성향별로는 중도층이 63.5%로 4.6% 포인트 상승했고, 보수층은 33.9%로 3.1% 포인트 올랐다. 진보층은 85.6%로 2.5% 포인트 하락했다.정당 지지도는 더불어민주당이 50.5%로 전주 대비 2.4% 포인트 상승한 반면, 국민의힘은 31.9%로 0.5% 포인트 하락했다. 양당 격차는 18.6% 포인트로 더 벌어졌다.리얼미터는 정부의 민생 대응 정책 효과가 여당 지지율 상승으로 이어졌고, 국민의힘 내부 갈등이 반사이익으로 작용한 것으로 분석했다.이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0% 포인트다.