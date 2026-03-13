李 대통령 지지율 66% ‘취임 후 최고치’ [한국갤럽]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

李 대통령 지지율 66% ‘취임 후 최고치’ [한국갤럽]

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-03-13 10:30
수정 2026-03-13 11:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.24 청와대통신사진기자단
이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.24
청와대통신사진기자단


이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 이후 최고치인 66%를 기록했다는 여론조사 결과가 13일 나왔다.

한국갤럽이 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 66%로 집계됐다.

이는 직전 조사 대비 1%포인트(p) 오른 것으로, 이 대통령의 취임 이후 최고치다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 24%로 직전 조사 대비 1%p 떨어졌다. ‘의견 유보’는 11%였다.

직무수행에 대한 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’이(20%)이 가장 많이 꼽혔다. 이어 ‘외교’(10%), ‘전반적으로 잘한다’·‘부동산 정책’·‘소통’(이상 8%) 등의 순이었다.

부정 평가 이유로는 ‘경제·민생·고환율’(16%), ‘외교’·‘독재·독단’(이상 8%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%) 등이 꼽혔다.

정당 지지도는 더불어민주당이 47%, 국민의힘이 20%를 각각 기록했다. 직전 조사 대비 민주당은 1%p 올랐고 국민의힘은 1%p 내렸다.

조국혁신당은 2%, 진보당과 개혁신당은 각각 1%, 무당층은 28%로 나타났다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 44.4%, 응답률은 11.9%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로