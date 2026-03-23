李대통령 지지율 62.2%…3주째 상승세, 대구·경북 상승폭 최대

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

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이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 62.2%를 기록하며 3주 연속 상승세를 이어갔다. 중동 사태 대응을 중심으로 한 정부의 민생 조치가 긍정 평가로 이어진 것으로 분석된다.여론조사기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 3월 3주차(16~20일) 전국 18세 이상 2513명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 62.2%로 집계됐다. 이는 전주 대비 1.9%포인트 상승한 수치다.부정 평가는 32.5%로 2.5%포인트 하락했으며, 긍·부정 격차는 29.7%포인트로 확대됐다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 5.3%였다.리얼미터는 “중동 사태에 대응한 추가경정예산 편성과 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력에 대한 긍정 평가로 이어졌다”고 분석했다.권역별로는 대구·경북이 46.6%로 4.8%포인트 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 광주·전라(88.6%)와 대전·세종·충청(68.8%)도 각각 4%포인트 이상 상승했다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%포인트 하락했다.연령별로는 40대가 70.1%로 5.9%포인트 상승해 가장 큰 폭의 증가를 보였고, 70대 역시 57.3%로 3.1%포인트 올랐다. 이념 성향별로는 보수층에서도 37.2%로 3.3%포인트 상승한 것으로 나타났다.직업별로는 학생층이 53.3%로 12.0%포인트 급등하며 가장 큰 상승폭을 기록했다. 농림어업(68.3%), 판매·생산·노무·서비스직(67.1%), 자영업(62.2%) 등에서도 상승세가 나타났다.정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 전주 대비 2.5%포인트 상승하며 2주째 50%대를 유지했다. 반면 국민의힘은 28.1%로 3.8%포인트 하락해 3주 연속 하락세를 이어갔다. 양당 격차는 24.9%포인트로 8주째 오차범위 밖을 유지했다.개혁신당은 4.0%, 조국혁신당 3.0%, 진보당 0.8%로 집계됐으며, 무당층은 9.1%였다.이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 진행됐으며, 대통령 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트, 응답률은 5.9%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 ±3.1%포인트, 응답률은 5.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.