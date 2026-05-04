임태희, “단 한 명의 아이도 소외되지 않도록 하겠다”…다문화·특수 등 사각지대 해소

세줄 요약 임태희 경기도교육감 예비후보가 다문화학생과 특수교육 대상 학생을 위한 맞춤형 지원을 확대해 교육 사각지대를 해소하겠다고 밝혔다. 경기한국어랭귀지스쿨 고도화, 경기안산국제학교 설립 추진, 특수교육원 중심의 생애주기 지원 강화가 핵심이다. 다문화·특수교육 사각지대 해소 방안 발표

KLS 고도화·안산국제학교 설립 추진

특수교육원 중심 생애주기 지원 강화

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임태희 경기도교육감 예비후보가 다문화, 특수교육 대상 학생 등 교육 사각지대에 놓인 학생들을 위한 맞춤형 지원 정책을 추진해 ‘공교육 책임교육 체계’를 완성하겠다고 밝혔다.경기도 내 다문화학생은 5만 7000명으로, 전국 다문화학생의 약 30%를 차지하는 전국 최다 규모다.현재 경기도교육청은 다문화특별학급 플러스 및 온라인 과정 시범 운영을 통해 학교 적응을 돕고 있다. 임 예비후보는 여기서 더 나아가 경기안산국제학교 설립 등을 추진해 글로벌 수준의 다문화교육 기반을 확대할 계획이다.특히 경기교육의 대표 다문화 정책인 ‘경기한국어랭귀지스쿨(KLS)’을 고도화한다는 계획이다. 그는 “단순한 한국어 집중 지원을 넘어 학업 중단 예방과 강점 기반 진로·진학 지도까지 성장 단계별 밀착 지원을 하겠다”면서 “시공간 제약 없이 학습 가능한 ‘KLS 3섹터’ 모델을 바탕으로, 국내외 학생의 한국어 학습 기회를 넓히고 한국어를 매개로 세계 여러 나라 학생들과의 문화교류 경험 확대를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.임 예비후보는 또 특수교육 현장의 근본적인 변화를 강조했다. 그는 “특수교육은 단순한 시혜적 배려가 아닌 우리 아이들이 누려야 할 ‘당연한 권리’”라면서 매년 500억 원의 특별재원을 투입해 추진 중인 ‘경기특수교육 활성화 3개년 계획(2024~2026)’의 성과를 더욱 확산하겠다고 약속했다.임태희 미래교육캠프는 경기교육이 경기특수교육 활성화 3개년 계획을 통해 △특수교사 대폭 증원을 통한 과밀학급 해소 △방학 중 돌봄 공백 최소화 △미래형 스마트 특수교육 도입을 추진하고 있으며, 특히 2026년 3월 개원한 ‘특수교육원’을 통해 조기 발견부터 진단·평가, 부모 교육, 행동 중재, 진로·직업교육까지 아우르는 생애주기별 맞춤형 지원을 이어나가고 있다고 밝혔다.임 예비후보는 “수업 중 상처를 입으면서도 아이들의 손을 놓지 않는 선생님들의 헌신과 행여나 피해를 줄까 늘 고개 숙이시던 부모님들의 마음을 잊지 않고 있다”면서 “지난 3년의 성과를 바탕으로 새로운 특수교육 5개년 계획을 준비해 흔들림 없는 결실을 맺겠다”고 다짐했다.