李대통령 지지율 62.2% 전주와 동일…민주 51.1%, 국힘 30.6% [리얼미터]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

李대통령 지지율 62.2% 전주와 동일…민주 51.1%, 국힘 30.6% [리얼미터]

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-03-30 09:10
수정 2026-03-30 09:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이재명 대통령. 2026.3.27. 연합뉴스
이재명 대통령. 2026.3.27. 연합뉴스


이재명 대통령의 국정수행 긍정 평가가 62.2%로 전주와 같은 수준을 유지했다. 정당 지지도에서는 더불어민주당이 51.1%로 선두를 지킨 가운데 국민의힘이 4주 만에 반등한 30.6%를 기록하며 양당 격차가 다소 좁혀졌다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 30일 발표한 조사 결과에 따르면, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 62.2%로 지난주와 동일했다. 에너지경제신문 의뢰로 지난 23∼27일 전국 만 18세 이상 2513명을 대상으로 실시한 조사다.

부정 평가는 32.2%로 지난주보다 0.3%포인트(p) 내렸다. ‘잘 모름’ 응답은 5.6%로 집계됐다.

정당 지지도 조사는 지난 26∼27일 전국 만 18세 이상 1006명을 대상으로 진행됐다. 민주당은 51.1%로 1위를 유지했고, 국민의힘은 30.6%를 기록했다.

민주당 지지율은 지난 조사보다 1.9%p 빠진 반면, 국민의힘은 2.5%p 오르며 4주 만에 반등했다. 양당 지지율 격차는 지난주 24.9%p에서 20.5%p로 줄었다.

원내 소수 정당 중에는 개혁신당이 2.7%로 가장 높았고, 조국혁신당 1.6%, 진보당 1.5% 순이었다. 무당층은 10.2%였다.

두 조사 모두 무선 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p(응답률 5.1%), 정당 지지도 조사는 ±3.1%p(응답률 3.9%)다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로