[속보] 백화점서 20대女직원 찌른 40대男직원 긴급체포

입점 업체 직원들로 확인

과거 연인 관계로 파악

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

세줄 요약 대전 둔산동의 한 백화점에서 전 연인이던 40대 남성 직원이 20대 여성 직원을 흉기로 찌른 혐의로 긴급체포됐다. 피해 여성은 팔과 다리를 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 대전 백화점서 전 연인 흉기 피습

40대 남성 직원 현장 긴급체포

피해 여성 병원 이송, 중상 아님

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대전둔산경찰서는 전 연인이었던 여성에게 흉기를 휘두른 혐의(살인미수)로 40대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 30일 밝혔다.A씨는 이날 오후 5시 55분쯤 대전 서구 둔산동의 한 백화점 지하 2층에서 20대 여성 B씨에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다.신고를 받고 출동한 경찰은 사건 현장에서 A씨를 긴급체포했다.경찰에 따르면 A씨는 B씨 외 다른 사람에게는 흉기를 휘두르지 않은 것으로 알려졌다.B씨는 팔과 다리 등을 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌으며, 생명이 위중한 상태는 아닌 것으로 전해졌다.경찰에 따르면 두 사람은 백화점 입점 점포에서 근무 중인 직원들로, 이전 연인관계였던 것으로 조사됐다.경찰은 A씨를 상대로 자세한 범행 경위를 조사하고 있다.