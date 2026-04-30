배우 박동빈, 개업 준비 중 식당서 숨진 채 발견

세줄 요약 배우 박동빈이 경기 평택시의 한 상가 식당에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 범죄 혐의점이 없고 메모도 없었다고 밝혔다. 해당 식당은 고인이 다음달 초 개업을 목표로 준비하던 곳으로 알려졌다. 평택 상가 식당서 박동빈 숨진 채 발견

범죄 혐의점·메모 없어, 경위 조사 중

다음달 개업 준비 중이던 장소로 알려짐

이미지 확대 배우 박동빈. 와이피플이엔티 제공 닫기 이미지 확대 보기 배우 박동빈. 와이피플이엔티 제공

이미지 확대 2012년 MBC 아침드라마 ‘사랑했나봐’에서 충격적인 소식을 듣고 오렌지 주스를 그대로 뱉어내는 박동빈의 ‘주스 폭포’ 장면은 지금도 온라인 밈으로 쓰이며 사랑받고 있다. MBC 드라마 ‘사랑했나봐’ 방송화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2012년 MBC 아침드라마 ‘사랑했나봐’에서 충격적인 소식을 듣고 오렌지 주스를 그대로 뱉어내는 박동빈의 ‘주스 폭포’ 장면은 지금도 온라인 밈으로 쓰이며 사랑받고 있다. MBC 드라마 ‘사랑했나봐’ 방송화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 박동빈(본명 박종문·55)이 숨진 채 발견됐다.30일 경기 평택경찰서에 따르면 전날 오후 4시 25분쯤 평택시 장안동의 한 상가 내 식당에서 고인이 숨져 있는 것을 지인이 발견해 경찰에 신고했다.범죄 혐의점은 나오지 않았으며, 경위를 파악할 만한 메모 등도 발견되지 않은 것으로 전해졌다.해당 식당은 최근 고인이 다음달 초 개업을 목표로 준비 중이던 곳으로 알려졌다.1969년생인 고인은 1996년 영화 ‘은행나무 침대’로 데뷔한 후 ‘쉬리’, ‘단적비연수’, ‘화산고’, ‘태극기 휘날리며’, ‘조선미녀삼총사’ 등 굵직한 작품들에 연이어 출연하며 존재감을 쌓았다.2002년 SBS 드라마 ‘야인시대’에서 ‘독사’ 역할을 맡아 강렬한 인상을 남겼고 이후 ‘불멸의 이순신’, ‘왕과 나’, ‘위대한 조강지처’ 등 다수 작품에서 활약했다.대중에게는 ‘주스 아저씨’라는 애칭으로 불리며 사랑받기도 했다. 2012년 MBC 아침드라마 ‘사랑했나봐’에서 충격적인 소식을 듣고 입 안에 있던 오렌지 주스를 그대로 뱉어내는 이른바 ‘주스 폭포’ 장면은 지금도 온라인상에서 밈으로 쓰이는 명장면이다.고인은 MBC 드라마 ‘전생에 웬수들’을 통해 인연을 맺은 동료 배우 이상이와 2020년 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 2024년 채널A ‘오은영의 금쪽 상담소’에 출연했을 때는 당시 생후 16개월 딸과의 일상을 공개하며 딸이 선천성 심장 복합 기형 진단을 받아 수술을 받아오고 있다고 밝힌 바 있다.빈소는 경기 안성시 도민장례식장 VIP 5호실(4층)에 마련됐다. 발인은 다음달 1일 오전 8시 30분이며, 장지는 용인평온의숲을 거쳐 우성공원묘원에 안치될 예정이다.