남양주서 “등산 중 길 잃었다” 女 신고 후 연락 끊겨…“아이언 홀스” 철마산 수색 중

22일 밤 영어로 “산에서 헤매고 있다” 신고 접수

야간수색에도 발견 못해…23일 오전 수색 재개

이미지 확대 소방청 소방헬기 자료사진. 소방청 제공 닫기 이미지 확대 보기 소방청 소방헬기 자료사진. 소방청 제공

세줄 요약 남양주 진접읍 철마산에서 외국인으로 추정되는 여성이 등산 중 길을 잃었다고 신고한 뒤 연락이 두절돼 소방과 경찰이 수색 중이다. 신고자는 발음이 불명확한 영어로 아이언 호올스라고 말했고, 배터리 7%를 남긴 채 다시 연락이 끊겼다. 철마산서 길 잃었다는 신고 후 연락 두절

외국인 추정 여성, 아이언 호올스 언급

소방·경찰, 야간 이어 헬기 투입 수색

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외국인으로 추정되는 여성이 등산 중 길을 잃었다는 신고 후 연락이 두절돼 당국이 수색 중이다.23일 소방 당국에 따르면 지난 22일 오후 9시 6분쯤 남양주시 진접읍 철마산에서 외국인으로 추정되는 여성이 “등산 중 길을 잃었다”고 신고했다.소방 당국은 해당 여성은 발음이 불명확한 영어로 “아이언 호올스(Iron Horse)”라고 말한 것으로 미루어 남양주시 진접읍의 철마산에서 길을 잃은 것으로 보고 경찰과 함께 수색 작업을 벌이고 있다.소방 관계자는 “신고 때 영어를 쓴 점과 사용한 휴대전화 종류 등으로 봤을 때 외국인으로 추정하나 현재까지 신원이 특정되지 않았다”며 “이후 연락은 끊어졌으며 통신사를 통한 위치 특정도 어려운 상황”이라고 전했다.당국은 신고 접수 후 22일 야간 철마산에서 진접과 오남, 수동 방향으로 갈라지는 각 등산로에 대한 수색을 진행했으나 실종자를 발견하지는 못했다.신고 여성은 이날 오전 5시쯤 통화에서 “산에서 헤매고 있고 배터리가 7%밖에 없다”는 말을 끝으로 연락이 두절된 상태다.당국은 이날 오전부터 인력 30여명과 소방헬기 등을 투입해 철마산 일대 수색을 이어가고 있다.