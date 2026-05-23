남양주서 “등산 중 길 잃었다” 女 신고 후 연락 끊겨…“아이언 홀스” 철마산 수색 중

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

남양주서 “등산 중 길 잃었다” 女 신고 후 연락 끊겨…“아이언 홀스” 철마산 수색 중

이보희 기자
입력 2026-05-23 17:11
수정 2026-05-23 18:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

22일 밤 영어로 “산에서 헤매고 있다” 신고 접수
야간수색에도 발견 못해…23일 오전 수색 재개

이미지 확대
소방청 소방헬기 자료사진. 소방청 제공
소방청 소방헬기 자료사진. 소방청 제공


외국인으로 추정되는 여성이 등산 중 길을 잃었다는 신고 후 연락이 두절돼 당국이 수색 중이다.

23일 소방 당국에 따르면 지난 22일 오후 9시 6분쯤 남양주시 진접읍 철마산에서 외국인으로 추정되는 여성이 “등산 중 길을 잃었다”고 신고했다.

소방 당국은 해당 여성은 발음이 불명확한 영어로 “아이언 호올스(Iron Horse)”라고 말한 것으로 미루어 남양주시 진접읍의 철마산에서 길을 잃은 것으로 보고 경찰과 함께 수색 작업을 벌이고 있다.

소방 관계자는 “신고 때 영어를 쓴 점과 사용한 휴대전화 종류 등으로 봤을 때 외국인으로 추정하나 현재까지 신원이 특정되지 않았다”며 “이후 연락은 끊어졌으며 통신사를 통한 위치 특정도 어려운 상황”이라고 전했다.

당국은 신고 접수 후 22일 야간 철마산에서 진접과 오남, 수동 방향으로 갈라지는 각 등산로에 대한 수색을 진행했으나 실종자를 발견하지는 못했다.

신고 여성은 이날 오전 5시쯤 통화에서 “산에서 헤매고 있고 배터리가 7%밖에 없다”는 말을 끝으로 연락이 두절된 상태다.

당국은 이날 오전부터 인력 30여명과 소방헬기 등을 투입해 철마산 일대 수색을 이어가고 있다.
이보희 기자
세줄 요약
  • 철마산서 길 잃었다는 신고 후 연락 두절
  • 외국인 추정 여성, 아이언 호올스 언급
  • 소방·경찰, 야간 이어 헬기 투입 수색
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
실종 여성이 마지막으로 연락한 시점은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로