신정환, 자숙 16년 만에 ‘자영업’ 대박 났다…“월 매출 1억 달성”

세줄 요약 신정환이 16년 자숙 끝에 서울 군자동에서 식당을 열고 월 매출 1억원을 올렸다고 밝혔다. 경차를 타며 조용히 일하는 모습과 함께, 과거의 자만과 실수를 돌아보며 겸손하게 다시 시작한 근황을 전했다. 16년 자숙 끝 식당 사장 변신

월 매출 1억원 달성 소식 전함

겸손과 재도약 의지 강조

이미지 확대 방송인 신정환이 식당 사장으로 변신, 월 매출 1억원을 달성했다고 밝혀 화제다. 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’ 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 방송인 신정환이 식당 사장으로 변신, 월 매출 1억원을 달성했다고 밝혀 화제다. 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’ 영상 캡처

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남성 듀오 컨츄리꼬꼬 출신 방송인 신정환이 16년이라는 긴 자숙의 시간을 깨고 식당 사장으로 변신한 근황을 전했다.29일 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’에는 ‘잘나가던 가수 신정환 16년 자숙 후 식당에서 일하는 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에는 서울 군자동에서 식당을 운영 중인 신정환의 일상이 담겼다. 경차를 끌고 나타난 신정환은 “제가 식당을 하나 오픈했다”며 “신정환이 오픈한다고 ‘식사 한번 하러 오세요’ 이렇게 보일까 봐 조용히 운영하려 했는데 생각해 보니까 열심히 사는 걸 보여줘도 좋겠다고 생각했다”고 밝혔다.신정환이 운영하는 식당은 35평 규모로, 점심부터 손님들로 북적였다. 그는 “제가 좋아하는 메뉴를 만들어서 시작하게 됐다. 손님들에게 서비스를 하고, 제가 만든 음식을 드시게 하면 기분이 좋다”고 말했다.이어 “음식 장사하는 게 쉽지 않더라”며 “잘 모르는 상태에서 다른 사람에게 사업을 맡기면 안 되겠다고 느꼈다. 젊었을 때 사기를 당했는데 수업료를 냈다고 생각한다. 인지도로만 사업을 하는 건 이제 쉽지 않다”고 전했다.매출을 묻는 질문에 신정환은 “오픈한 지 한 달 반 정도 됐는데 월 매출이 1억원 나왔다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.전성기 시절과 달라진 생활도 공개했다. 과거 고(故) 앙드레 김 디자이너에 이어 국내에서 두 번째로 하얀색 벤츠를 탔었다는 그는 현재 경차 모닝을 이용 중이다. 신정환은 “굳이 누구한테 멋있게 보이려고 탈 나이는 아니다”며 “주차하기도 좋고 혜택도 많아 편하다”고 말했다. 다만 “열심히 일해서 다시 안전하고 큰 차를 타고 싶다”고 너스레를 떨었다.신정환은 해외 원정 도박으로 자숙했던 기간을 언급했다. 그는 “10년 정도는 거의 모습이 안 보였다. 정확히 16년 정도”라며 “외국에서 빙수집도 했고 조금씩 근황이 나오긴 했다”고 말했다. 그러면서 “쉬는 시간이 길었기에 지금 더 적극적으로 열심히 살지 않나 싶다”며 “겸손함을 배웠다. 젊었을 때는 내가 이 세상의 중심이란 자만심도 있었다. 근데 이제 옛날 생각을 지워야 한다”고 강조했다.오랜 자숙 기간에 대한 소회와 가족을 향한 미안함도 드러냈다. 신정환은 “자업자득으로 젊은 날을 그렇게 만들었기에 사람 많은 곳을 피해 다녔다”고 회상했다. 특히 가족과 주변 지인들에 대한 질문에는 한동안 말을 잇지 못한 채 눈물을 삼켰다.끝으로 신정환은 “내가 복귀의 아이콘이다. 흔히 롤러코스터 타셨던 분들 많았을 거라 생각한다. 그분들이 ‘신정환도 열심히 사는데 나도 힘내자. 열심히 살자’ 하더라”라며 “그런 분들에게 ‘복귀의 아이콘’이 되고 싶다”고 덧붙였다.한편 신정환은 1994년 그룹 룰라로 데뷔했으며, 1998년 탁재훈과 함께 듀오 컨츄리꼬꼬를 결성해 큰 인기를 끌었다. 그러나 2010년 원정 도박 논란으로 활동을 중단했다. 현재는 유튜브와 소셜미디어(SNS) 중심으로 활동을 이어가고 있다.