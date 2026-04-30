이수희 강동구청장 예비후보 등록 “검증된 이수희, 계속되는 강동발전”

재선 공식화…선거운동 본격화

서울시 최초 IB교육국제화특구 추진 공약

이미지 확대 이수희 강동구청장 닫기 이미지 확대 보기 이수희 강동구청장

세줄 요약 이수희 강동구청장이 30일 예비후보 등록을 마치고 재선 도전을 선언했다. 공약 이행률 91.7%를 성과로 내세우며 GTX-D 경유 확정, 9호선 4단계 연장, 인구 50만 돌파, 고덕비즈밸리 성과를 강조했다. 예비후보 등록 완료, 재선 도전 공식화

공약 이행률 91.7% 성과로 강동발전 강조

GTX-D·9호선 연장 등 추진 성과 부각

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이수희(사진) 서울 강동구청장은 30일 강동구선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 예비후보 등록을 마치고 재선 도전을 공식 선언했다.이 구청장은 이날 강동구청장 국민의힘 예비후보로 등록한 뒤 “4년 전 저를 선택해 주셨던 구민들에게 빚을 갚는 마음으로 일한 결과 공약 이행률 91.7%라는 결과로 나타나 뿌듯하다”면서 “‘강동에 살길 잘했다’, ‘강동에 산다니 부럽다’는 말을 들을 수 있도록 계속 강동의 발전을 이끌겠다”고 포부를 밝혔다. 그는 “‘검증된 이수희, 계속되는 강동발전’을 슬로건으로 내세웠다.이 구청장이 2022년 7월 취임한 이후 구는 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선 경유가 확정됐고, 9호선 4단계 연장 사업은 공정률 35%를 넘어 순항 중이다. 지난 2월 기준 서울 자치구 중 네 번째로 인구 50만 명을 돌파했고, 고덕비즈밸리에는 23개 기업과 약 1만 명의 종사자가 입주했다.이 구청장은 재선 공약으로 서울시 최초 IB교육국제화특구 추진, 더 빠른 재건축·재개발, 그린벨트 부분 해제와 복합개발, 고덕강일지구 장기전세 분양전환 추진, 강동 한강변 개발-한강그린웨이, 9호선 급행역 확대 추진 등을 제시했다.그는 “강동에 터 잡은 것이 3대가 복 받는 일임을 체감하는 도시로 만들겠다”며 ”이번 선거를 준비하는 캠프 이름도 ‘123(일이삼) 캠프’로 정했다. ‘일 잘하는 2수희, 삼대(3代)가 잘 사는 강동’이라는 의미“라고 설명했다.이 구청장이 이날 예비후보로 등록함에 따라 구청장 직무는 정지됐다.