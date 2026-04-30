이수희 강동구청장 예비후보 등록 “검증된 이수희, 계속되는 강동발전”

재선 공식화…선거운동 본격화
서울시 최초 IB교육국제화특구 추진 공약
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이수희 강동구청장
이수희(사진) 서울 강동구청장은 30일 강동구선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 예비후보 등록을 마치고 재선 도전을 공식 선언했다.
이 구청장은 이날 강동구청장 국민의힘 예비후보로 등록한 뒤 “4년 전 저를 선택해 주셨던 구민들에게 빚을 갚는 마음으로 일한 결과 공약 이행률 91.7%라는 결과로 나타나 뿌듯하다”면서 “‘강동에 살길 잘했다’, ‘강동에 산다니 부럽다’는 말을 들을 수 있도록 계속 강동의 발전을 이끌겠다”고 포부를 밝혔다. 그는 “‘검증된 이수희, 계속되는 강동발전’을 슬로건으로 내세웠다.
이 구청장이 2022년 7월 취임한 이후 구는 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선 경유가 확정됐고, 9호선 4단계 연장 사업은 공정률 35%를 넘어 순항 중이다. 지난 2월 기준 서울 자치구 중 네 번째로 인구 50만 명을 돌파했고, 고덕비즈밸리에는 23개 기업과 약 1만 명의 종사자가 입주했다.
이 구청장은 재선 공약으로 서울시 최초 IB교육국제화특구 추진, 더 빠른 재건축·재개발, 그린벨트 부분 해제와 복합개발, 고덕강일지구 장기전세 분양전환 추진, 강동 한강변 개발-한강그린웨이, 9호선 급행역 확대 추진 등을 제시했다.
그는 “강동에 터 잡은 것이 3대가 복 받는 일임을 체감하는 도시로 만들겠다”며 ”이번 선거를 준비하는 캠프 이름도 ‘123(일이삼) 캠프’로 정했다. ‘일 잘하는 2수희, 삼대(3代)가 잘 사는 강동’이라는 의미“라고 설명했다.
이숙자 서울시의회 운영위원장, ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’ 수상
서울시의회 운영위원장 이숙자 의원(국민의힘, 서초2)은 한국여성단체협의회가 주관하는 ‘대한민국을 이끌 여성지도자상’을 수상했다. 해당 상은 공공과 사회 각 분야에서 여성 리더십을 실천한 인물을 대상으로 수여된다. 한국여성단체협의회는 여성의 사회 참여 확대와 공공 영역에서의 역할 강화를 목표로 활동하고 있다. 이번 시상은 이러한 취지에 맞춰 각 분야 발전에 기여한 여성 지도자를 선정했다. 의회 운영의 핵심인 공공 의사결정 과정에서의 정책 조정과 의정 지원 역할이 이번 수상에 주요하게 반영됐다. 특히 다양한 이해관계를 조율하며 의정 운영의 안정성을 유지한 점이 핵심 평가 요소로 작용했다. 이 위원장은 “역할과 책임을 다시 인식하는 계기가 됐다”고 수상 소감을 밝히며 “의회의 기능을 충실히 수행하고 정책의 실효성을 높이는 데 집중하겠다”고 강조했다.
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이 구청장이 이날 예비후보로 등록함에 따라 구청장 직무는 정지됐다.
세줄 요약
- 예비후보 등록 완료, 재선 도전 공식화
- 공약 이행률 91.7% 성과로 강동발전 강조
- GTX-D·9호선 연장 등 추진 성과 부각
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