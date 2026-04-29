6살 아들 목에서 6㎝ ‘쌍둥이’ 발견? 충격…의료계 “기생 쌍둥이와 달라” 中 ‘발칵’

산부인과 전문의 “환자 세포서 자란 기형종”

이미지 확대 중국의 6세 남자아이 목에서 발견된 종양이 한때 ‘미발달 쌍둥이’로 오인돼 현지에서 큰 화제가 됐다. SCMP 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 6세 남자아이 목에서 발견된 종양이 한때 ‘미발달 쌍둥이’로 오인돼 현지에서 큰 화제가 됐다. SCMP 캡처

이미지 확대 중국의 6세 남자아이 목에서 발견된 종양이 한때 ‘미발달 쌍둥이’로 잘못 알려져 현지에서 큰 화제가 됐다. 아이의 어머니가 현지 매체와 인터뷰하고 있는 모습. SCMP 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 6세 남자아이 목에서 발견된 종양이 한때 ‘미발달 쌍둥이’로 잘못 알려져 현지에서 큰 화제가 됐다. 아이의 어머니가 현지 매체와 인터뷰하고 있는 모습. SCMP 캡처

세줄 요약 중국 6세 남아가 6개월간 코골이와 식욕 저하를 겪다 목에서 6㎝ 종괴가 발견됐다. 일부 매체는 이를 ‘미발달 쌍둥이’로 보도했으나, 의료진은 기형종으로 판단했다. 3시간 수술로 제거한 뒤 아이는 식욕을 되찾고 회복 중이다. 6세 남아 목에서 6㎝ 종괴 발견

일부 매체, 미발달 쌍둥이로 오보

의료진, 기형종 진단 뒤 수술 제거

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중국의 6세 남자아이 목에서 발견된 종양이 한때 ‘미발달 쌍둥이’로 잘못 알려지며 현지에서 큰 화제가 됐다.29일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국에 거주하는 6세 남아 샤오량의 어머니는 아이가 지난 6개월간 심한 코골이를 하고, 부드러운 음식만 먹으려 하며 식욕까지 잃자 이상을 느껴 병원을 찾았다.검사 결과 샤오량의 목 안쪽에서 지름 약 6㎝ 크기의 종괴가 발견됐다. 초기 진단을 내린 지역 병원은 “계란 크기의 종양이 목에 있다”며 상급병원 진료를 권했다. 이후 상하이 푸단대 아동병원으로 옮겨 정밀 검사를 받았고 의료진은 이 종괴를 ‘기형종(teratoma)’으로 판단했다. 기형종은 지방, 연골, 모발, 치아 등 다양한 조직을 포함할 수 있는 종양이다.현지 일부 매체는 해당 종양을 두고 “발달하지 못한 쌍둥이 형제가 목에 남아 있었다”고 표현했다.그러나 의료 전문가들은 이를 곧바로 반박했다. 한 산부인과 전문의는 “기형종은 환자 자신의 세포에서 자란 종양으로, 정상 발달하지 못한 쌍둥이가 다른 태아에 기생해 자라는 ‘기생 쌍둥이(fetus in fetu)’와는 다른 질환”이라고 설명했다.샤오량의 종양은 경동맥에 붙어 있어 수술 위험이 높았다. 푸단대 병원 의료진은 3시간에 걸친 고난도 수술 끝에 종양 제거에 성공했다.수술 후 샤오량은 식욕을 되찾았으며, 가족에게 “찐빵이 먹고 싶다”고 말할 정도로 빠르게 회복 중인 것으로 전해졌다.전문가들은 “기형종은 드물지만 영유아와 소아에서도 발생할 수 있으며, 종양 내부에 머리카락이나 치아 같은 조직이 보여 대중이 쌍둥이로 오해하는 경우가 많다”고 설명했다.기형종은 일반적으로 양성 생식세포 종양으로, 주로 어린이와 젊은 성인의 생식선 및 꼬리뼈 부위에서 발견된다.일부 의학 보고서에서는 쌍둥이에게 흡수된 태아가 고도로 발달된 형태의 기형종일 수 있다는 가설도 있다. 이러한 경우는 약 50만명 출생아 중 한명꼴로 매우 드물게 발생하며 ‘태아 내 태아’라고 불린다.