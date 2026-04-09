김부겸, 대구시장 예비후보 등록 “6년 만 선거…책임감 무겁다”

오는 26일 선거사무소 개소식

당분간 종교계 지도자 등 만나

다음 주부터 본격 민생 행보

이미지 확대 대구시장 예비후보 등록하는 김부겸 6·3 지방선거 더불어민주당 대구시장 후보로 출마하는 김부겸 전 국무총리가 9일 오전 대구시선거관리위원회를 찾아 선관위 관계자에게 예비후보 등록 서류를 전달하며 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.9. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 대구시장 예비후보 등록하는 김부겸 6·3 지방선거 더불어민주당 대구시장 후보로 출마하는 김부겸 전 국무총리가 9일 오전 대구시선거관리위원회를 찾아 선관위 관계자에게 예비후보 등록 서류를 전달하며 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.9. 뉴스1

이미지 확대 질문에 답하는 김부겸 더불어민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리가 9일 오전 대구 서구 대구시선거관리위원회에서 오는 6월 3일에 치러지는 제9회 전국동시지방선거의 대구시장 예비 후보자로 등록한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.4.9. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 질문에 답하는 김부겸 더불어민주당의 대구시장 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리가 9일 오전 대구 서구 대구시선거관리위원회에서 오는 6월 3일에 치러지는 제9회 전국동시지방선거의 대구시장 예비 후보자로 등록한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.4.9. 연합뉴스

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더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 9일 예비후보로 등록하고 공식적인 선거운동에 나섰다. 김 전 총리는 “6년 만에 선거를 치르니까 만만치가 않다”고 소감을 밝혔다.김 전 총리는 이날 오전 9시 대구 서구 중리동에 있는 대구시선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마쳤다. 예비후보가 되면 선거사무소 설치가 가능하고 시민에게 명함을 나눠주는 등 제한적인 선거 운동을 할 수 있다.그는 예비후보 등록 직후 취재진과 만나 “대구 사회에 중요한 역할을 하는 기관·단체, 어른들에게 빨리빨리 인사하고 신고하는 게 사실은 급하다”고 말했다. 그러면서 “여러 가지 곳곳에서 부족했다는 게 느껴지고 대구도 그만큼 어려워져 있는 상태인 것 같다”고 부연했다.이어 “젊은이들이 떠나는 게 하나의 흐름이 돼서는 안 되는데 그걸 못 막고 있다는 현실, 이런 아픔들을 다 갖고 계시는 것 같다”며 “그만큼 제가 더 책임감이 무겁다”고 강조했다.김 전 총리는 1호 공약이 무엇인지를 묻는 말에 “청년 일자리 문제 해결 등 지역 경제를 어떻게 반등·도약시킬 것인가에 집중할 것”이라며 “대구의 절실한 요구에 대해 여러 가지 예산과 법률을 뒷받침하겠다는 게 가장 큰 공약”이라고 답했다. 구체적인 내용에 대해서는 “이제 시작 단계인 만큼 조금만 시간을 달라”며 말을 아꼈다.‘민주당 후보가 대구시장에 당선되면 국민의힘은 해산돼야 한다는 주장도 있다’는 질문에는 “해산이라기보다는 보수 정당이 건강하게 거듭 태어날 것”이라며 “그래야 한국 정치가 정상화된다고 본다. 저는 그들을 믿는다”고 말했다.조국 조국혁신당 대표와의 전날 통화에 대해서는 “덕담을 나눴다”며 “언론에 보니 저를 밀겠다고 돼 있던데, 신경 써주신 데 감사하다”고 했다. 김 전 총리는 이날 동화사를 찾는 등 당분간 지역 종교계 인사들을 만난다. 달서구 두류네거리에 마련한 선거사무소 개소식은 오는 26일로 예정돼 있다.