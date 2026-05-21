‘교육계 원로’ 중재 장충식 학교법인 단국대학 명예이사장 영면

세줄 요약 단국학원 중흥과 발전을 이끈 중재 장충식 명예이사장이 20일 별세했다. 향년 93세다. 그는 단국대 초대 총장으로 종합대학 승격을 이끌고, 천안캠퍼스와 병원 설립, 죽전캠퍼스 이전을 추진하며 대학의 새 모델을 제시했다. 남북 체육교류와 동구권 협력에도 힘쓴 교육·평화의 원로다. 단국학원 중흥 이끈 장충식 명예이사장 별세

초대 총장 취임, 종합대학 승격과 캠퍼스 확장

남북 체육교류·동구권 협력 주도한 평화의 원로

이미지 확대 장충식 학교법인 단국대학 명예이사장. 단국대 제공 닫기 이미지 확대 보기 장충식 학교법인 단국대학 명예이사장. 단국대 제공

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학교법인 단국대학 중흥과 발전을 이끌었던 중재 장충식 학교법인 단국대학 명예이사장이 20일 별세했다. 향년 93세다.고인은 1932년 중국 톈진에서 태어났다. 어린 시절 독립운동가였던 선친 범정 장형 선생을 따라 만주 일대를 오가며 민족의 참혹한 현실을 목도하며 성장했다.1960년 대학 강단에 선 고인은 1966년 단국대학 학장에 취임해 종합대학 승격을 이끌며 1967년 단국대학교 초대 총장으로 취임했다. 당시 한국 대학 역사상 최연소 총장 취임 기록이었다.그는 1978년 우리나라 최초의 지방 캠퍼스인 천안캠퍼스를 설립해 대학의 지역 분산 모델을 제시했고, 낙후된 지방 의료체계 강화를 위해 의과대학병원과 치과대학병원을 설립했다. 교육 환경과 미래 경쟁력 강화를 위해 국내 최초로 ‘탈서울’을 통한 죽전캠퍼스 이전을 추진하며 대학 발전의 새로운 방향도 제시했다.고인은 스포츠 외교를 통한 한반도 긴장 완화와 세계 평화 정착에도 기여했다. 냉전 시기인 1989년 우리나라 최초로 사회주의 국가였던 헝가리의 부다페스트공과대학교와 자매결연을 맺고 유학생을 파견해 동구권 교류의 물꼬를 트는 데 중요한 역할을 했다.고인은 같은 해 남북체육회담 수석대표를 맡아 분단 이후 처음으로 1991년 세계탁구선수권대회와 세계청소년축구대회에서 남북 단일팀을 구성하고 한반도기 제정에도 주도적인 역할을 수행했다.대한체육회는 스포츠를 통한 인류애를 실천하고 우리나라 체육행정의 발전에 기여한 공로를 인정해 2024년 ‘제70회 대한체육회 체육상’ 시상식에서 특별공로상을 수여했다.빈소는 단국대학교병원 장례식장 특1호실이며, 영결식은 5월 24일 오전 10시 단국대학교 죽전캠퍼스 체육관에서 단국대학장으로 엄수된다. 유족으로는 신동순 여사, 장호성 학교법인 단국대학 이사장과 3녀가 있다.