포항 대표 랜드마크 ‘스페이스워크’, 방문객 400만 돌파 눈앞

세줄 요약 포항 대표 랜드마크 스페이스워크가 2021년 11월 개장 이후 누적 방문객 396만명을 넘기며 400만명 돌파를 눈앞에 두고 있다. 포스코가 조성해 기부한 체험형 철제 조형물로, 영일만과 포항제철소를 조망하는 독특한 경험이 인기다. 누적 방문객 396만명 돌파, 400만명 임박

포스코 기부 체험형 철제 조형물, 랜드마크 부상

관광지 연계 효과와 SNS 입소문 확산

이미지 확대 경북 포항의 대표 랜드마크인 스페이스워크를 걷고 있는 방문객들. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항의 대표 랜드마크인 스페이스워크를 걷고 있는 방문객들. 포항시 제공

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경북 포항 대표 랜드마크인 스페이스워크가 누적 방문객 400만명 돌파를 앞두고 있다.포항시에 따르면 2021년 11월 개장한 스페이스워크 누적 입장객 수는 21일 기준 396만명을 넘어선 것으로 집계됐다. 개장 4년 6개월 만의 성과로, 현재 방문 추세를 고려하면 다음달 초에 400만명을 달성할 전망이다.환호공원에 설치된 스페이스워크는 포스코가 117억원을 투입해 조성한 뒤 기부한 체험형 철제 조형물이다. 가로 60ｍ, 세로 57ｍ, 높이 25ｍ로 총길이 333ｍ의 구조물 위를 직접 걸으며 영일만과 포항제철소 일대를 볼 수 있는 공공 예술 작품이다.특히 관람형 조형 예술을 넘어 작품 내부를 직접 걸으며 체험할 수 있다는 점에서 차별화된 매력을 선보이고 있다. 독특한 외형과 함께 마치 구름 위를 걷는 듯한 경험으로 SNS에서 ‘인생샷 명소’로 입소문을 타며 국내외 관광객들의 발길이 이어지고 있다.스페이스워크는 지역 관광 활성화에도 큰 역할을 하고 있다. 영일대해수욕장과 죽도시장 등 인근 관광지와의 연계 효과로 관광객 유입이 이뤄지고 있기 때문이다.‘2022 대한민국 공간문화대상’ 대통령상 수상과 ‘한국관광 100선’에 수차례 선정되기도 했다.시는 400만번째 방문객을 위한 기념행사를 개최할 예정이다.박강혁 포항시 공원과장은 “시민과 관광객들의 꾸준한 관심 덕분에 의미 있는 성과를 앞두고 있다”며 “앞으로도 안전한 관람 환경 조성과 관광 콘텐츠 확충을 통해 대한민국 대표 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.