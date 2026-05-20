“남녀 여럿 모여 음란행위…관전도” 인천 업소 운영자, 성관계 알선 혐의 불구속 입건

세줄 요약 인천 미추홀구의 한 상가에서 관전클럽을 운영한 업주 A씨 등 2명이 이용객 간 성관계를 알선하고 장면을 관전하게 한 혐의로 불구속 입건됐다. 경찰은 무허가 주류 판매도 확인해 식품위생법 위반 혐의도 적용했다. 인천 관전클럽 운영 업주 등 2명 입건

이용객 성관계 알선·관전 혐의 적용

무허가 주류 판매 정황도 함께 확인

이미지 확대 인천 남동구 인천경찰청 전경. 뉴스1 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 인천 남동구 인천경찰청 전경. 뉴스1 자료사진

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인천에서 이른바 ‘관전클럽’을 운영하던 업주가 경찰에 적발됐다.20일 경찰 등에 따르면 인천경찰청 범죄예방질서계는 이용객 간 성관계를 알선한 혐의(풍속영업의 규제에 관한 법률) 등으로 모 업소 운영자 A씨 등 30대 남녀 2명을 불구속 입건했다.A씨 등은 지난 2월부터 최근까지 인천 미추홀구 한 상가건물에서 관전클럽을 운영하면서 이용료를 받고 이용객들 간 성관계를 알선하거나 성관계 장면을 지켜볼 수 있게 한 혐의를 받는다.최근 관련 첩보를 입수하고 해당 업소를 단속한 경찰은 다수의 남녀가 음란행위를 하고 있는 것을 확인했으나, 자발적 참여로 확인돼 법적 처벌 근거가 없다고 보고 이용객들에 대해서는 귀가 조치했다.다만 해당 업소가 술과 음료 등을 무허가로 판매한 사실을 확인해 업소 운영자에겐 식품위생법 위반 혐의도 적용한 것으로 전해졌다.경찰은 인천 내 다른 곳에도 비슷한 업소가 운영되고 있을 가능성이 있어 계속 단속을 벌일 방침이다.