더웨이브톡, 국내 최초 레이저 기반 탁도계 ‘NEP 신제품 인증’ 획득… 수질관리 국산화 선도

기포·맥동으로 인한 측정 오류 및 측정부 오염 문제 해결

부품 90% 국산화로 신속한 수급 가능, 수질 모니터링 인프라 선진화 주도

산업부 심사 통과, 공공기관 의무구매 대상 등 법적 혜택 확보

이미지 확대 사진=더웨이브톡 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=더웨이브톡 제공

세줄 요약 더웨이브톡이 탁도 연속자동측정기 TSC-50/IQ-50로 산업통상자원부 NEP 신제품 인증을 획득했다. 국내 최초 레이저 기반 제품이며 형식승인도 완료해 현장 즉시 도입이 가능하다. 외산 의존도가 높던 수질 측정 시장에서 국산 기술 신뢰성을 입증했다. 국내 최초 레이저 기반 탁도계 NEP 인증 획득

형식승인 완료로 공공기관 즉시 도입 기반 마련

오차·오염 개선, 국산화율 90%로 비용 절감

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워터테크 스타트업 더웨이브톡(THE WAVE TALK)은 자사의 탁도 연속자동측정기 ‘TSC-50/IQ-50’이 산업통상자원부로부터 ‘NEP(New Excellent Product) 신제품 인증’을 최종 획득했다고 밝혔다.NEP 신제품 인증은 국내 최초 개발 기술이나 기존 기술의 혁신적인 개선을 이룬 제품을 대상으로 산업통상자원부가 품질을 보증하는 제도다. 인증 획득 시 공공기관 의무구매 대상이 되어 기술성과 시장성을 동시에 공인받게 된다.더웨이브톡은 이번 인증으로 외산 의존도가 높았던 수질 측정 시장에서 국산 기술의 신뢰성을 입증했으며, 형식승인(제DWMS-TM-2026-6호)까지 마쳐 현장 즉시 도입을 위한 준비를 완료했다.TSC-50/IQ-50은 형식승인을 받은 국내 최초의 레이저 기반 탁도 연속자동측정기다. 기존 탁도계 사용 시 현장에서 빈번하게 발생하던 기포·맥동으로 인한 측정 오류와 측정부 오염 문제를, 독자적인 이미지 분석 알고리즘으로 해결했다. 이를 통해 측정값의 오차를 6% 이내로 최소화하며, 24시간 연속 가동 시에도 데이터 신뢰성을 유지한다. 결과적으로 관리자의 수동 점검 횟수를 1회/2년 수준으로 단축해 현장 운영 효율을 높였다.경제성과 유지보수 측면에서도 강점을 갖췄다. 부품 국산화율 90% 이상으로 외산 제품 대비 도입 비용을 절감했으며, 국내 생산 라인을 통한 신속한 부품 공급으로 유지보수 편의성을 높였다. 별도의 수조나 정속 펌프 없이 설치가 가능해 설비 비용 및 공간 제약도 줄였다.해당 제품은 환경부가 주관한 한국환경공단(K-eco) 상생협력 우수과제 경진대회에서 대상을 수상하며, 실제 수처리·정수장 현장에서의 사용성을 검증받은 바 있다.