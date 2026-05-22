수원역 초역세권에 GTX-C까지 품는다

SM ‘아너스빌 플라츠’ 본격 분양

이미지 확대 수원역 아너스빌 플라츠 조감도. SM동아건설산업 제공 닫기 이미지 확대 보기 수원역 아너스빌 플라츠 조감도. SM동아건설산업 제공

세줄 요약 SM동아건설산업이 수원역 인근 ‘아너스빌 플라츠’ 견본주택을 열고 본격 분양에 나섰다. 401실 규모의 중대형 오피스텔로, 수원역 300m 초역세권과 GTX-C 개통 기대, 쇼핑·산업 인프라가 강점이다. 수원역 초역세권 오피스텔 견본주택 개관

GTX-C 개통 시 쿼드러플 역세권 기대

중대형 희소성과 생활 인프라 강점

2026-05-22 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SM동아건설산업은 ‘수원역 아너스빌 플라츠’의 견본주택을 22일 열고 본격적인 공급에 나선다고 21일 밝혔다.경기 수원시 팔달구 고등동 334번지 일원에 들어서는 ‘수원역 아너스빌 플라츠’는 총 401실 규모의 주거단지로 실수요자의 선호도가 높은 전용면적 84~119㎡의 중대형 규모로 조성된다. 수원역 반경 500m 안에서는 특히 중대형 평형 중심의 오피스텔이 희소성이 크다.단지는 수원역에서 직선거리로 약 300m 거리에 있는 초역세권 입지로 지하철 1호선과 수인분당선, KTX를 이용할 수 있다. 향후 수도권급행철도(GTX)-C 노선이 개통되면 ‘쿼드러플’ 역세권으로 거듭날 전망이다. GTX-C 개통 이후엔 수원역에서 양재역까지 약 18분, 삼성역까지 약 27분대 이동이 가능할 것으로 예상된다.단지 인근에는 AK플라자와 롯데몰 타임빌라스, 스타필드 수원 등이 가까이 있어 다양한 쇼핑·문화·여가시설을 편리하게 이용할 수 있다. 수원역 로데오거리와 수원메쎄(전시장), 병원, 금융시설 등 각종 인프라도 밀집한 ‘원스톱 생활권’에 속한다. 또 삼성전자 디지털시티를 비롯해 수원델타플렉스, 탑동이노베이션밸리(예정) 등 주요 산업단지로 접근성도 좋아 직주근접 여건도 갖추고 있다.단지는 수원에서 처음으로 멀티 발코니 설계를 적용한 오피스텔로 아파트 수준의 실사용 면적을 확보했다. ﻿﻿1차 계약금 500만원 정액제와 중도금 무이자 혜택을 제공한다. 수원역 아너스빌 플라츠의 견본주택은 경기 수원시 권선구 고색동 533-1에 마련됐다.