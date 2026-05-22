女 복싱 임애지, 유럽 대회 석권

최고 권위 세르비아 대회 정상

아시안게임 금메달 전망 밝혀

성수연도 여자 80㎏급 최정상

이미지 확대 임애지(오른쪽)가 20일(현지시간) 세르비아 베오그라드에서 열린 ‘베오그라드 위너 토너먼트’ 여자 54kg급에서 우승한 뒤 목에 건 금메달을 들어 보이고 있다.

대한복싱협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 임애지(오른쪽)가 20일(현지시간) 세르비아 베오그라드에서 열린 ‘베오그라드 위너 토너먼트’ 여자 54kg급에서 우승한 뒤 목에 건 금메달을 들어 보이고 있다.

대한복싱협회 제공

세줄 요약 한국 여자복싱 대표 임애지가 세르비아 베오그라드 위너 토너먼트 54㎏급 결승에서 튀르키예 선수를 4-1로 꺾고 우승했다. 성수연도 80㎏급 결승을 5-0 완승으로 장식하며 한국은 유럽 최고 권위 대회에서 금메달 2개를 수확했다. 대표팀은 아시안게임 대비 실전 감각을 끌어올렸다. 임애지, 베오그라드 위너 토너먼트 54㎏급 우승

성수연, 80㎏급 결승 5-0 완승으로 금메달

대표팀, 아시안게임 대비 실전 감각 점검

2026-05-22 B6면

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한국 복싱 국가대표 임애지(27·화순군청)가 유럽 최고 권위 대회 정상에 오르며 2026 아이치·나고야 아시안게임 전망을 밝혔다.2024 파리올림픽 동메달리스트인 임애지는 20일(현지시간) 세르비아 베오그라드에서 열린 ‘제63회 베오그라드 위너 토너먼트’ 여자 54㎏급 결승에서 닐라이 야렌 참(튀르키예)을 맞아 한 수 위 기량과 노련한 경기 운영으로 4-1 판정승을 거두며 금메달을 목에 걸었다.여자 80㎏급에서는 성수연(34·원주시청)이 결승에서 귀네리 미흐리반(튀르키예)을 5-0으로 꺾으며 최정상에 올랐다.유럽에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 세르비아 대회에는 올해 하반기 예정된 아시안게임과 유럽선수권대회를 앞두고 25개국 엘리트 선수들이 대거 출전해 올림픽을 방불케 했다.한국 여자대표팀은 이번 대회를 위해 지난달 30일 조기 출국해 현지에서 사전 캠프를 진행했다. 대한복싱협회는 “아시안게임을 앞두고 선수들 실전 감각을 끌어올리는 동시에 다양한 스타일을 가진 각국 대표 선수들과 스파링을 통해 경기력을 점검했다”며 이번 대회 의미를 설명했다.최찬웅 대한복싱협회 회장은 “25개국이 참가한 대회에서 눈부신 성과를 달성해 낸 두 선수에게 축하와 격려의 박수를 보낸다”며 “참가한 선수들에게 이번 대회가 아시안게임 이전에 좋은 자극제가 되었을 것이라 생각하며, 다가오는 6월 대회에서도 좋은 활약을 기대한다”고 격려했다.대표팀은 다음 달 중국 구이양에서 열리는 월드 복싱컵 스테이지 2에 참가해 본격적인 아시안게임 준비를 시작한다.